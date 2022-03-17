Bahadır ve Fatih Bulut’tan yeni proje: Hepsi Aynı

Bahadır ve Fatih Bulut’tan yeni proje: Hepsi Aynı

 Yaptığı şarkılar ve kliplerle dinlenme rekorları kıran Fatih Bulut, genç müzisyen Bahadır ile aynı projed
Ana Sayfa Magazin 17 Mart 2022 15 Görüntüleme

Bahadır ve Fatih Bulut’tan yeni proje: Hepsi Aynı

Bahadır ve Fatih Bulut’tan yeni proje: Hepsi Aynı

Yaptığı şarkılar ve kliplerle dinlenme rekorları kıran Fatih Bulut, genç müzisyen Bahadır ile aynı projede buluştu. “Hepsi Aynı” isimli proje yayınlandığı ilk andan itibaren dikkatleri çekmeyi başardı.

Fatih Bulut ile aynı projede olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Bahadır: “Bu şarkımda bana destek olan herkese, Fatih Bulut’a, yapımcımız Fatih Aksoylu ve Harun Savaş Aksoylu’ya teşekkür ediyorum’ ifadelerine yer verdi.

Söz ve Müziği Bahadır imzası taşıyan şarkının aranjesinde Mustafa Arapoğlu ve Ozan Arapoğlu imzası var. Fatih Aksoylu’nun yapımcılığını üstlendiği “Hepsi Aynı” isimli çalışmaya İzzet Güneş yönetmenliğinde klip çekildi. Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkı video klibiyle de Youtube’da yayında!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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