Bahar Lions Kulübünden Çocuklara Bayram Armağanı Konser

İzmir Bahar Lions Kulübü Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 24 Nisan 2022 pazar günü çocuklar için konser düzenledi.

Dünyaca ünlü devlet sanatçısı Gülsin Onay’ın piyano ile eşlik ettiği ve Uluslararası Orkestra Şefi Can Okan’ın yönettiği konserde 98 çocuğun farklı enstrümanlar çalarak oluşturduğu YORGLASS Barış Çocuk Orkestrası sahne aldı.

Ücretsiz olan konsere İzmir’in farklı semtlerindeki okullardan gelen cocuklar ve yetişkinler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte çoşku ile kutladı.

İzmir Bahar Lions Kulübü Başkanı Hatice Güleç; “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu yegane çocuk bayramını amacına uygun olarak; geleceğimiz, umudumuz , yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızla birlikte böyle güzel bir organizasyonla kutlamaktan dolayı mutluyuz “ dedi.

Konser sonunda, gönüllü olarak konsere katılan Gülsin Onay, yöneten Can Okan ile organizasyona katkı koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediyesi Başkanı Sn.Abdül Batur, Çocuk Orkestrası Derneği kurucusu Selmin Günöz, Dernek Başkanı Verda Yemişçi ve Gülfem Yorgancılar Perçin’ e Bahar Lions tarafından teşekkür plaketi sunuldu, 118 R genel yönetmeni Sayın lion Teoman Akçalı ve lions Kulüp başkanlarına katkı ve katılımları İçin teşekkür edildi ve armağan olarak orkestranın çocuk elemanlarına kitap verildi..

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı