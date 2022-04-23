Bahçe Satranç Takımı’nın Açılışı Gerçekleştirildi

Malkara Belediyesi ve Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin iş birliğinde Ünal Peynirciliğin destekleriyle Kurtuluş Parkına yapılan modern kent yapısına uygun Bahçe Satranç Takımı Oyun Alanının açılışı töreni, 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirildi.

Açılış törenine; Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, CHP Malkara İlçe Başkanı Hülya Ertan, İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Ulu, Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Kaçar, Hüseyin Vasfi Güner, Malkara Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Öznur Akyol, Belediye Meclis Üyeleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

İlçemizde sosyal yaşama katkı sunacak alanın ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul; “Sayın kaymakamım, Kent Konseyimizin değerli Üyeleri, saygıdeğer katılımcılar, değerli hemşehrilerim, bugünümüzün en büyük anlamı sevgili çocuklar, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Dünya üzerinde özel bir gün. Dünya üzerinde ki en eşsiz bir lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği gün. Ben tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum.

Bugün yine Malkara’mızda Kent Konseyi’nin güzel bir etkinliğinde bir aradayız. Umarım İlçemize kazandırılan bu alan ilçemiz için, gençlerimiz için faydalı alan haline gelir. Ben emeği geçen herkese, Malkara Kent Konseyimize, Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür ediyorum. Bahçe Satranç Takımı Oyun Alanının ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Malkara Kent Konseyi Kadın Meclisimize ve maddi olarak destek veren Ünal Peynircilik Sahibi Adnan Sungur’a da teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’un ardından Malkara İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel

Bahçe Takımı Satranç Oyun Alanının ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Bahçe Takımı Satranç Oyun Alanının açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı