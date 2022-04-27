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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 27 Nisan 2022 18 Görüntüleme

Bakan Ersoy, Nevşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, Nevşehir Belediyesini Ziyaret Etti

Bir dizi program ve ziyaret için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy’u Nevşehir’e gelişinde Alan Başkanlığı binası önünde Vali İnci, Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve protokol üyeleri karşıladı.

Burada ilk olarak turizm sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Aksoy daha sonra Nevşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye başkanlık binasına girişinde Belediye Başkanı Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Ersoy, başkanlık makamında bir süre Başkan Savran ile sohbet ederek kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Savran, ziyaretin anısına Bakan Ersoy’a çini bir tabak hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Nevşehir Belediyesi ziyareti sırasında Vali Becel, AK Parti Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe, İl Başkanı Kemikkıran’da eşlik etti.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra bir süre önce restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete açılan Kurşunlu Camii’nde incelemelerde bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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