Bakan Karaismailoğlu’ndan Bursa’da 7 ayrı karayolu yatırımına toplu açılış

BURSA (İGFA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursada karayolları yatırımları toplu açılış ve TEKNOSAB Kavşağı temel atma törenine katıldı.

Bursa’da 7 ayrı karayolu projesinin açılışı ve TEKNOSAB Kavşağının temel atımını gereçkelştirdi.

BAZILARI LAF ÜRETİRKEN BİZ İŞ ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Bursa  Yenişehir  Osmaneli Hızlı Tren Hattı ve Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı projelerinde de çalışmaların başarıyla, titizlikle ve hızla devam ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, Bursa’yı geleceğe taşıyacak, şehrin sanayiden tarıma rekabetçi gücünü artıracak ve kalkınmasını destekleyecek çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve yakinen takip ettiklerini söyledi.

Son 20 yılda Bursanın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar lira yatırım yaptıklarını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “2003’te Bursada sadece 195 kilometre bölünmüş yol ağımızı, 597 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Sınırı Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahları bölünmüş yol olarak tamamladık. Bunların yanında pek çok ulaşım projesini tamamlayarak hizmete aldık. Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve milletimize hizmet etme yolunda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda sarsılmaz bir iradeyle hizmet etme konusunda somut adımlarla yürüyüşümüzü sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU RAHATLAYACAK

Bursa’nın şehir merkezinde, ilçeleri, tatil beldeleri ve çevre illere erişimini sağlayan çeşitli yol kesimlerini eklediklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Kurşunlu Çevre Yolunun da dahil olduğu Mudanya-(Bursa-Gemlik) Ayrımı Yolunu, 17 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak projelendirdik. Toplam uzunluğu 405 metre olan 3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin kavşağın da yer aldığı projemizde, 9 kilometre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249 metrelik 2 adet viyadük olmak üzere toplam 12 kilometre uzunluğundaki kesimi tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Proje ile Mudanya ve Gemlik ilçeleri arasında ulaşım sağlayan yolun mahalle içerisinde kalan Kurşunlu geçişinde trafik güvenliğini arttırmış olduk. Ayrıca; TOGG Yerli Otomobil Fabrikasının lojistik desteğini de sağlayan yol ile, fabrikanın üretime başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçtik. Mudanya-Gemlik Yolu üzerinde hayata geçirilen bir diğer projemizde Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı ile bölgedeki trafiğin kesintisiz akışı tesis ettik” dedi.



ULUDAĞ’A RAHAT VE KONFORLU ULAŞIM İMKANI SAĞLADIK

Eski Bursa  Balıkesir Yolu olarak kullanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolunun 2,5 kilometrelik bölümünün günümüzde Bursa şehir merkezi ulaşımını sağlaması bakımından yoğun trafik yüküne sahip olduğunu belirten Bakanı Karaismailoğlu, mevcut haliyle 2 gidiş, 2 geliş olacak şekilde toplamda 4 şeritli bölünmüş yol standardında hizmet veren yolu, ulaşım talebini karşılayacak şekilde 3 gidiş 3 geliş olarak toplamda 6 şerit olacak şekilde projelendirdiklerini söyledi. Projenin 2 kilometrelik kesiminin tamamlandığını, yolun genişletilmesiyle trafiğin rahatlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, bir başka yatırımı da Uludağ’da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tüm bu hayata geçirilen yatırımların hizmet verdikleri noktalarda yol güvenliğini artırarak, daha hızlı ve kesintisiz karayolu ulaşım hizmeti sunmaya başladığını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, sadece bugün trafiğe açılan projelerle zamandan 187 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

ZEYTİNBAĞI İL YOLU ÇİFT ŞERİTLİ OLACAK

2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında yatırımları güçlü bir kararlılıkla hem ülke çapında, hem iller bazında sürdüreceklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu kapsamda yapım çalışmaları başlatılan Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı İl Yolu ve Teknosab Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesinin İstanbul-İzmir Otoyoluna ve Bursa-Karacabey Devlet Yoluna yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. 10,5 kilometre uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı Zeytinbağı İl Yolunu çift şeritli bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin de yol kesiminin çeşitli noktalarında yapılacak 6 adet kavşak ile yola bağlantısını tesis edeceğiz. Otoyol bağlantısını ise 1,3 kilometre uzunluğunda, 2×2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlayacağız. Proje ile özellikle ağır taşıt trafiğine hizmet edecek yolda; trafik güvenliği, can ve mal emniyetini sağlayacak, TEKNOSAB içerisinde yer alan sanayi tesislerinden otoyola ve Bursa-Karacabey Devlet Yoluna yüksek standartlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağız. Ayrıca, bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanarak, TEKNOSAB Sanayi Bölgesinin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları da oluşturulacaktır” diye konuştu.