Baksı Müzesi, Osman Dinç’in yapıtlarıyla Contemporary İstanbul’da

Baksı Müzesi, Contemporary İstanbul’a Osman Dinç’in heykelleri ile katılıyor. Müzenin A1-111 numaralı standında, sanatkarın imzasını taşıyan sekiz yapıtın yanı sıra, Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Anadolu Mükafatları projesi için yaptığı ödül heykeli de yer alıyor. Osman Dinç’in yapıtları 3-6 Haziran 2021 tarihleri ortasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Stant Sarayı’nda, Contemporary İstanbul kapsamında izlenebilecek.

Baksı Müzesi önümüzdeki yaz aylarında Osman Dinç’i yeni ve kapsamlı bir şahsî stantla ağırlamaya hazırlanırken, öncesinde İstanbullu sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatkarın Contemporary İstanbul’daBaksı standında sergileyeceği yapıtları arasındametal ve taş materyal ile oluşturduğu yapıtların yanı sıra “Anadolu Ödülleri” projesi için hazırladığı, kağnı tekerleğini temsil eden “Devinim” isimli eser de yer alıyor.

Osman Dinç, Anadolu Ödülleri’ni simgeleyen bu yapıtı “medeniyetin beşiklerinden biri olan Anadolu’ya bir gönderme” olarak nitelendiriyor ve şunları söylüyor: “Geriye, tarihe baktığımızda, bilindiği kadarıyla tekerleğin icat edildiği yer Mezopotamya ve Anadolu. Öteki taraftan sıkıntıya daha geniş bir niyet ile baktığımızda her şey, her şeyin etrafında dönen tekerlek gibi… En küçük husus atom, kendi içinde devinim halinde. Dünya Güneş etrafında, Güneş ise Samanyolu galaksisi etrafında dönen bir tekerlek… O denli bir tekerlek düşünün ki unsuru yer, aldığı yol vakit ve tekerleğin ekseni yeni ufuk çizgisi…”

Baksı Müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan ise, Contemporary İstanbul gibisi tertiplerin gelecek umudunu beslediğini söylüyor. “Pandemi geçer, sanat yoluna devam eder” diyen Koçan, kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Kısa müddet evvel İstanbul’da sanatseverlerle buluşturduğumuz ‘Maske/Çağrışımlar’ standımız artık Baksı Müzesi’nde devam ediyor. Burada yer alan Osman Dinç standı ise Ağustos’tan itibaren büyüyüp genişleyerek Baksı’da yoluna devam edecek. Baksı’nın bu devirde üretkenliğine hiç orta vermediğini, gücünü giderek artırdığını rahatlıkla söyleyebilirim.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı