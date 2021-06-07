Bala’da 40 yıllık su sorunu çözüldü

Ankara Su ve Kanalizasyon Yönetimi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Bala ilçesinin 40 yıldır kangren haline dönüşen içme suyu problemini tahlile kavuşturdu. Göztepe Mahallesi’nde inşa edilen 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposu 24 Mayıs 2021 tarihi prestijiyle faaliyete geçirildi. Yıllar sonra birinci etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası su ile buluştu.

ASKİ, Başkent’in kırsal mahallelerindeki tüm içme suyu ve altyapı meselelerini çözerek, Ankaralılara sağlıklı, kaliteli, pak ve kesintisiz su sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İçme suyu yatırımlarına öncelik veren ASKİ son olarak Bala ilçesi merkezi ve uzak mahallelerinin 40 yıldır çözülemeyen su sıkıntısını tahlile kavuşturdu.

40 yıldır su sorunu yaşıyordu

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Bala merkezinin yanı sıra ilçenin büyük külfet yaşayan uzak mahallelerinin 40 yıllık kangrene dönüşmüş su problemini çözecek 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun devreye alındığını açıkladı.

Yıllar sonra birinci etapta Abazlı, Yeniköy, Yöreli, Ergin Mahalleleri ve Ergin Yaylası’nda musluklardan su akmaya başladığını belirten Öztürk; Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerinin ise çok yakında suya kavuşacağını söyledi. Bala merkezde bulunan 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposunun 2020 yılı nüfus bilgilerine nazaran yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı ilçenin su gereksinimini karşılayamadığına dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Bu nedenle ilçeye 3 bin metreküp su kapasiteli yeni bir depo yapılmasını kararlaştırdık. 2020 sonu prestijiyle Göztepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda tamamlanan ve 1 milyon 597 bin liraya mal olan yeni depoyu 24 Mayıs 2021 tarihi prestijiyle faaliyete geçirdik” dedi.

Yeni depo Bala merkez ve 2 kola su sağlayacak

Deponun çıkış borusuna yapılacak ilişki ile ilçe merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola (8 mahalle ve Ergin Yaylası’nı kapsıyor) da su verileceğini söz eden Öztürk, deponun faaliyete alınması için terfi istasyonu üzerine ek pompa yerleştirilerek mevcut iletim çizgilerinin kontaklarının yapıldığını da vurguladı.

“Abazlı, Yeniköy, Yöreli ve Ergin Mahalleleri ile Ergin Yaylası’na su vermeye başladık. Aydoğan, Aşıkoğlu, Koçyayla, Ahmetçayırı ve Afşar Mahallelerine de azamî bir ay içinde su verilecek. Bunun dışında Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden yeni depoya su aktararak, arıtma tesisinin kapasitesini arttırmaya yönelik çalışmalara da başlayacağız. Bala ilçemizde çabucak hemen 40 yıldır su yok. İlçe halkı kuyulardan su alarak muhtaçlığını karşılıyordu. 40 yıl bir ömür demek. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak Bala’nın adeta ömürlük sıkıntısını çözdük. Balalı vatandaşlarımız artık arıtılmış, sağlıklı suyu gönül rahatlığı ile içebilecek.”

“Başkan yavaş kelam verdi: Bir haftadır suyumuz kesintisiz akıyor”

Yeni su deposunun devreye girmesiyle musluklarından kesintisiz su akmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirten mahalle sakinleri ve muhtarlar duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade ettiler:

Bayram Şenlik (Abazlı Mahallesi sakini): “Köyümüzde çekme su ile gereksinimimizi karşılıyorduk. Bir gün şebekeden su akıyorsa bir hafta akmıyordu. Şu an köyün suyu daima akıyor rahatladık.”

İsa Doğan (Abazlı Mahallesi sakini): “Emekli oldum ve 4 yıldır köye yerleştim. Geçenlerde Liderimiz Mansur Yavaş köyümüze geldi ve ‘10 gün içinde musluklardan suyunuzu akıtacağım’ dedi. Kelamını yerine getirdi. Bir haftadır suyumuz kesintisiz akıyor.”

Sabri Ayaz (Abazlı Mahallesi sakini): “Çocukluğumdan bugüne kadar su düşüncemiz çoktu. Su konusu üst ve aşağı mahalle ortasında hengameye neden oluyordu. Zira su kâfi olmadığı için ya üst ya da aşağıya su veriliyordu. Su sorunumuz çözüldü. Mansur Liderimiz ve ASKİ Genel Müdürümüzden Allah razı olsun.”

İstek Hantaş (Yeniköy Mahalle Muhtarı): “66 yaşındayım, burada yıllardır su kıtlığı yaşıyoruz. Ancak şu an sağ olsunlar suyumuz geldi ve bizden memnunu yok. Yeniköy’de yazın 600, kışın da 250 hane oluyor. Köyümüzün içindeki çeşme sularımız da kesilmişti, çok kahırlar çektik.”

Mehmet Menteşe (Ergin Mahallesi Muhtarı): “Ergin Yaylası bana bağlı. 30 haneli köyüm var orada. Yeni yapılan 3 bin metreküplük depodan bizim köye ek olarak su getiriliyor. 40-50 yıllık su meselemiz çözülmüş oldu. Mansur liderime köyüm ismine teşekkürlerimi iletiyorum. Biz erkekler ne kadar da olsa çarşı pazardayız lakin bilhassa bayanlar çamaşır yıkarken, sonra ısıtma konusunda büyük düşünce yaşıyordu. Allah’a şükür bunları atlattık.”

Hibya Haber Ajansı