Balçova’da Öğrenciler Diş Sağlığını Öğrenecek

BALÇOVA’DA ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ VERİLECEK

Halk sağlığının korunmasında öncü çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Balçova Kaymakamlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle uygulanacak protokol kapsamında, ilçede okuyan 1. ve 5.sınıf öğrencilerine ağız-diş sağlığı eğitimi verilecek. Protokolün hayırlı olmasını dileyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Biz bir devlet üniversitesiyiz. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin dışında toplumsal sorumluklarımız da bulunuyor. Bir seferberlik olarak gördüğümüz ve ‘Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz protokolün farkındalık oluşturacağına ve halk sağlığının korunmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Akademik ve bilimsel faaliyetlerine ara vermeden devam eden Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), gerçekleştirdiği projeler ve işbirlikleriyle toplumsal sorumluklarını da yerine getirmeye devam ediyor. DEÜ’nün ‘toplumsal fayda’yı ön planda tutan çalışmaları kapsamında, Balçova Kaymakamlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokolle ilçede yer alan ilköğretim 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerine ağız-diş sağlığı eğitimi verilecek. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Malayoğlu, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Candan Efeoğlu ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla’nın katılımıyla imzalanan protokol, halk sağlığının korunmasına da katkı koyacak. Protokol ile birlikte, ağız-diş sağlığı alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesi noktasında farkındalık yaratılacak; DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesi de sağlanacak.

TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ

İmza töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kısa süre önce ülkemize ve İzmir’e kazandırdıkları DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık alanında hizmet vermeye başladığını belirterek, “Biz bir devlet üniversitesiyiz. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerimizin dışında toplumsal sorumluklarımız da bulunuyor. Diş Hekimliği Fakültemiz de çok kısa süre önce kurulmasına rağmen üniversitemizin sağlık alanında yaptığı çalışmaları zenginleştiriyor; toplumsal katkı sağlayan işbirliklere imza atıyor. DEÜ Diş Hekimliği Fakültemiz, Balçova Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu protokol ile birlikte de ağız-diş sağlığı alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesini sağlayacağız. Ayrıca, 1. ve 5.sınıfta okuyan öğrencilerimizin yanı sıra, velilere, okul müdürlerine ve okul aile birliği üyelerine sunum şeklinde eğitimler verilmesini planlıyoruz. Bir seferberlik olarak gördüğümüz ve ‘Dişlerimiz Yaşam Boyu Bizimle Olsun’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz protokolün farkındalık oluşturacağına ve halk sağlığının korunmasında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Protokolün hayata geçirilmesinde katkı veren Balçova Kaymakamı Sayın Ahmet Hamdi Usta’ya, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Diş Hekimliği Fakültemize ve hocalarımıza teşekkür ediyor; İzmir’imize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

DEÜ İLÇEMİZE HAYAT VERİYOR

Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ise Dokuz Eylül Üniversitesi ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirterek, “DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin 61 öğrencisiyle ilk öğrencilerine kavuştu törende Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Nükhet Hotar’la bir araya gelmiştik. Devam eden süreçte karşılıklı ziyaretlerle Sayın Rektörümüzün açtığı yolda fakültemizle yürüdük. DEÜ Diş Hekimliği Fakültemizle aramızda bir sinerji oluştu. Çocukluğumuzdan beri hepimiz biliriz, dişçi koltuğuna oturmak birçoğumuzun korktuğu bir durumdur. Bu yüzden diş sağlığımızı ihmal edebiliyoruz. Bu projeyle çocuklarımıza diş sağlığının önemini anlatacak, korkulacak bir durum olmadığını gösterecek ve Diş Hekimi adaylarımızın staj yapmalarına olanak sağlayacağız. Bu projeyle birlikte öyle bir noktaya geleceğiz ki Balçova’da öğrencilerimizin tamamı bu eğitimlerden geçmiş olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi bize katkı koyuyor, hayat veriyor. Protokolün hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

VELİLERE DE EĞİTİM VERİLECEK

DEÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen protokolle, Balçova’daki tüm ilkokul 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerinin ağız-diş sağlığı konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanacak. Her yıl ilçedeki tüm 1.sınıf ve 5.sınıf velilerine, okul müdürlerine, okul aile birliği üyelerine eğitim verilecek; rehber öğretmenlere ağız ve diş sağlığının korunması hakkında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile ilgili sunum yapılacak. Ayrıca öğrencilerin eğitimlerinin pekişmesi ve tiyatro sevgisinin küçük yaşta aşılanması için Ağız-Diş sağlığı konulu oyun DEÜ Diş Hekimliği Öğrenci topluluğu tarafından hazırlanarak sahnelenecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı