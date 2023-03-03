Balıkesir Güre Sahil Yolu yaz Haziran'a yetişecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit sahillerinin cazibesini artıracak yenilikçi uygulamalarına, Güre Sahil Yolu’nda devam ediyor. Büyükşehir, Güre Hikmet Kaptan ve Deniz Caddeleri arasında kalan 1.5 kilometrelik sahil bandını yaz sezonuna yetiştirecek.

BALIKESİR (İGFA) – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir yandan deprem bölgesindeki yaraları sararken diğer yandan da şehirdeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi; Edremit İlçesi Güre Mahallesi’nde Hikmet Kaptan Caddesi ile Deniz Caddesi arasındaki bin 535 metrelik sahil şeridinde “Güre Sahil Yolu ve Rekreasyon Alanları Peyzaj Düzenleme” projesi için çalışmaları başlattı.

GÜRE’DE YENİ PROJE BAŞLADI

Balıkesir kıyılarını, vatandaşların aktif kullanımıyla canlanan sosyal birer yaşam alanı olarak yeniden tasarlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahillerin cazibesini artıracak yenilikçi uygulamalarına Edremit, Güre Sahil Yolu’nda devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Hikmet Kaptan ve Deniz Caddeleri arasında kalan 1,5 kilometrelik sahil bandında “Güre Sahil Yolu ve Rekreasyon Alanları Peyzaj Düzenleme” projesini hayata geçiriyor.

İKLİME VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE UYGUN DÜZENLEME

Kent ve bölge için bir çekim merkezi olan kıyı şeridini erişilebilirliğini güçlendirecek, vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden planlayan Büyükşehir, her yaş grubundan kentliyi bir araya getirecek kumsal, yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları oluşturacak. Kent mobilyaları ve aydınlatma tasarımlarıyla bir bütün olarak hayata geçirilen proje kapsamında iklime ve kullanım amacına uygun, botanik çeşitlilik de gözetilerek peyzaj düzenlemesi yapılıyor.

YENİ KÖPRÜ YAPILACAK

2 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak planlanan proje kapsamında bölgede artan yaya trafiğini rahatlatmak için Hikmet Kaptan Caddesi ve Deniz Caddesi’ni birbirine bağlayan yaya köprüsü de genişletilecek. Korunarak iyileştirilecek olan 7,5 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki mevcut köprüye ilave olarak batı yöndeki girişi 2,5 metre doğu yöndeki çıkışı 4 metre olacak şekilde yeni bir köprü inşa edilecek ve mevcut köprüye bağlanacak. Böylelikle hem proje bütünlüğü sağlanacak hem de artan yaya trafiği rahatlatılacak.

Kaynak : İGFA