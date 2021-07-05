TRAI Next’le Yapay Zeka Startupları 115 Milyon Dolarlık Fonla Buluşacak

TRAI Next’le Yapay Zeka Startupları 115 Milyon Dolarlık Fonla Buluşacak

 Yapay Zeka Teşebbüslerinin faydalanabileceği 115 milyon ABD doları fon büyüklüğüne sahip yatırım programı
Ana Sayfa Kültür & Sanat 5 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

Balkan Hayaletleri Bugün Günlerden Son Gün

Balkan Hayaletleri Bugün Günlerden Son Gün

Yedi bıçak darbesi. İkisi kurbanın sırtında, üçü karnında, biri kolunda, biri de kasığında. Ve kızdırılmış metalle bırakıldığı anlaşılan izler. Belgrad’da, Tuna’nın kıyısında bir Türk’ün cesedi… Ölen, Türkiye’nin en büyük iş kümelerinden Cevval Holding’in sahibi Erol Cevval’in, günler evvel şirketin milyonlarca avro parasıyla kaybolan oğlu Hikmet.

Mahmut, yüz yıldan fazla bir vakit evvel çocuklarının ve sonraki nesillerinin geleceğini kurtarmak için Makedonya’dan kaçıp Anadolu’ya sığınmıştı. Ancak Balkanlar ailesinin peşini bırakmadı. Güya ona can borçları varmış, o da alacağını topluyormuş üzere, torunu yeniden Balkan topraklarında can verdi.

Balkanlar’dan Manisa’ya, İstanbul’a, oradan tekrar Balkanlar’a uzanan yüz küsur yıllık bir ticaret, tarikat, cemaat, akçeli işler, cinayet hikâyesi… MİT, Sırp polisi ve istihbaratı, Sırp mafyası ortasında olayın peşini bırakmayan eski emniyet mensubu Orhan Derman ve onun ekibi…

Kanıtları takip ederseniz hatalıyı bulursunuz lakin parayı takip ederseniz neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz!

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Borusan Sanat’ta bu hafta

Borusan Sanat’ta bu hafta