Balparmak Arıcılık Akademisi Bodrumlu Arıcı Adaylarının Yanında

Balparmak’ın bayanları ve gençleri mesleğe kazandırarak, kaliteli ve verimli, katma kıymetli arı eserlerinin üretimini yaygınlaştırarak arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, maksadıyla hayata geçirdiği Arıcılık Akademisi, ikinci defa Bodrumlu arıcı adaylarına eğitim verdi. Bir evvelki eğitimde 17 arıcıyı mesleğe kazandıran Balparmak’ın Bodrum Halk Eğitim Merkezi, Bodrum Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirdiği yeni devir eğitimlerine 24 arıcı katıldı.

Balparmak’ın , kaliteli ve verimli doğal bal, polen, propolis, arısütü üzere katma kıymetli arı eserlerinin üretimini yaygınlaştırmak, bayanları ve gençleri mesleğe kazandırarak arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak gayesiyle verdiği eğitimler değerli eğitim iş birlikleriyle Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor. Bu çerçevede daima yeni iş birlikleriyle daha çok arıcıya ulaşmayı hedefleyen Balparmak, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Bodrum Ziraat Odası ile bir iş birliğiyle yeni arıcı adayları için ikinci sefer eğitim gerçekleştiriyor. Bu değerli iş birlikleriyle Balparmak, Bodrumlu arıcı adaylarını sürdürülebilir arıcılık eğitimleriyle desteklemeyi sürdürüyor. 7 Haziran’da başlayan ve 9 gün boyunca devam eden eğitimlerde mevcut arıcıların bilgileri güncellenirken, mesleğe yeni arıcılar da kazandırılıyor. Eğitimi muvaffakiyetle tamamlayan 24 arıcı adayı, Bal ve Başka Arı Eserleri Sağlıklı Hayat Platformu (BALDER) tarafında verilen eğitim iştirak evrakının akabinde, adaylar Bodrum Halk Eğitim Merkezi Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mesleksel sertifikalarını da alacak.

Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde adaylara doğal bal, arı sütü, polen, propolis üzere arı eserlerinin kovandan sofraya tüm süreçlerde üretiminin uygunlaştırılması ve geliştirilmesi; teknik arıcılık uygulamalarıyla sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretimin devam ettirilmesi, katkısız ve kalıntısız üretim yapılmasına yönelik bilgiler aktarılıyor.

Balparmak Arıcılık Akademisi’nin Bodrumlu arıcı adaylarıyla ikinci kere buluştuğunun altını çizen Balparmak Hammadde Tedarik Yöneticisi İsfendiyar Üzümcü, “Türkiye iklim, güçlü bitki örtüsü ve bal arısı popülasyonundaki genetik çeşitlilik bakımından arıcılık için çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de Balparmak Arıcılık Akademisi ile bu potansiyeli kıymetlendirmek, ülkemize ve arıcılığa bedel katmak istiyoruz. Bunun için Türkiye’nin farklı bölgelerinde arıcılar ve arıcı adaylarıyla bir ortaya gelerek onların verimli formda bu mesleği sürdürmelerine dayanak oluyoruz. Nisan ayında yeniden Halk Eğitim Merkezi ve Bodrum Ziraat Odası Başkanlığıyla yaptığımız iş birliği kapsamında verdiğimiz eğitimde 17 arıcıyı mesleğe kazandırmıştık. Artık birebir işbiliği kapsamında mesleğe kazandıracağımız 24 yeni arıcı adayımız var. Bu eğitimlerde arı eserlerinin hasat etme tekniklerini öğrenen arıcı adayları, katma pahalı eserlerle çeşitliliği ve karlarını artıracak. Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı vilayetlerde devam edecek” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı