Balparmak Arıcılık Akademisi Bodrumlu Arıcı Adaylarının Yanında

Balparmak’ın bayanları ve gençleri mesleğe kazandırarak, kaliteli ve verimli, katma pahalı arı eserlerinin üretimini yaygınlaştırarak arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, amacıyla hayata geçirdiği Arıcılık Akademisi, ikinci sefer Bodrumlu arıcı adaylarına eğitim verdi. Bir evvelki eğitimde 17 arıcıyı mesleğe kazandıran Balparmak’ın Bodrum Halk Eğitim Merkezi, Bodrum Ziraat Odası iş birliğiyle gerçekleştirdiği yeni periyot eğitimlerine 24 arıcı katıldı.

Balparmak’ın , kaliteli ve verimli doğal bal, polen, propolis, arısütü üzere katma kıymetli arı eserlerinin üretimini yaygınlaştırmak, bayanları ve gençleri mesleğe kazandırarak arıcılık mesleğinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak maksadıyla verdiği eğitimler kıymetli eğitim iş birlikleriyle Türkiye’nin dört bir yanında devam ediyor. Bu çerçevede daima yeni iş birlikleriyle daha çok arıcıya ulaşmayı hedefleyen Balparmak, Bodrum Halk Eğitim Merkezi ve Bodrum Ziraat Odası ile bir iş birliğiyle yeni arıcı adayları için ikinci sefer eğitim gerçekleştiriyor. Bu değerli iş birlikleriyle Balparmak, Bodrumlu arıcı adaylarını sürdürülebilir arıcılık eğitimleriyle desteklemeyi sürdürüyor. 7 Haziran’da başlayan ve 9 gün boyunca devam eden eğitimlerde mevcut arıcıların bilgileri güncellenirken, mesleğe yeni arıcılar da kazandırılıyor. Eğitimi muvaffakiyetle tamamlayan 24 arıcı adayı, Bal ve Öteki Arı Eserleri Sağlıklı Hayat Platformu (BALDER) tarafında verilen eğitim iştirak dokümanının akabinde, adaylar Bodrum Halk Eğitim Merkezi Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı mesleksel sertifikalarını da alacak.

Balparmak Arıcılık Akademisi Eğitim Uzmanı Dr. Ali İhsan Öztürk tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde adaylara doğal bal, arı sütü, polen, propolis üzere arı eserlerinin kovandan sofraya tüm süreçlerde üretiminin uygunlaştırılması ve geliştirilmesi; teknik arıcılık uygulamalarıyla sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretimin devam ettirilmesi, katkısız ve kalıntısız üretim yapılmasına yönelik bilgiler aktarılıyor.

Balparmak Arıcılık Akademisi’nin Bodrumlu arıcı adaylarıyla ikinci defa buluştuğunun altını çizen Balparmak Hammadde Tedarik Yöneticisi İsfendiyar Üzümcü, “Türkiye iklim, güçlü bitki örtüsü ve bal arısı popülasyonundaki genetik çeşitlilik bakımından arıcılık için çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de Balparmak Arıcılık Akademisi ile bu potansiyeli kıymetlendirmek, ülkemize ve arıcılığa bedel katmak istiyoruz. Bunun için Türkiye’nin farklı bölgelerinde arıcılar ve arıcı adaylarıyla bir ortaya gelerek onların verimli halde bu mesleği sürdürmelerine dayanak oluyoruz. Nisan ayında yeniden Halk Eğitim Merkezi ve Bodrum Ziraat Odası Başkanlığıyla yaptığımız iş birliği kapsamında verdiğimiz eğitimde 17 arıcıyı mesleğe kazandırmıştık. Artık birebir işbiliği kapsamında mesleğe kazandıracağımız 24 yeni arıcı adayımız var. Bu eğitimlerde arı eserlerinin hasat etme tekniklerini öğrenen arıcı adayları, katma bedelli eserlerle çeşitliliği ve karlarını artıracak. Eğitimlerimiz önümüzdeki günlerde farklı vilayetlerde devam edecek” dedi.

Balparmak hakkında:

Kurulduğu 1980 yılından bu yana bal dalının gelişimine öncülük eden ve uzun yıllardır dalın önderi olan şirket, 300’ün üzerinde çalışanı ve bugün bünyesinde bulundurduğu Balparmak, Balkovan, Apitera ve BallıMix markalarıyla sıhhati, doğallığı, lezzeti her gün sofralara taşıyor. Tüketicisine sunduğu kalite standardı ile farklılaşan Balparmak, bu manada kesimin öncülüğünü üstleniyor. Besin güvenliği konusunda memleketler arası standartlara nazaran çalışan Balparmak, besin güvenliği sistemi FSSC / 22000 ile Küresel Besin Teknik Standardı / BRC (British Retail Consortium) üzere sertifikalara da sahip. Türkiye’nin bal ve öbür arı eserleri alanındaki birinci, besin alanında 8’inci Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak; TÜRKAK tarafından akredite olan Bal ve Öbür Arı Eserleri Araştırma ve Kalite Denetim Laboratuvarı sayesinde, tüketicilerine sunduğu eserlerini 600’den fazla parametre doğrultusunda tahlil ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı