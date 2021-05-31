Balparmak World Api Expo 2021 Kongresi’nin Ana Sponsoru Oldu

Balparmak’ın ana sponsorluğunu üstlendiği Memleketler arası Apiterapi, Apimedika, Apikültür ve Propolis kongrelerini kapsayan World Api Expo, bu yıl 20-29 Mayıs günleri ortasında çevirim içi olarak gerçekleşti. Dünya Arı Günü’nde başlayan World Api Expo’da 1. Memleketler arası Apiterapi Ortak Kongresi (IFA, FELAPI, ApiDer), Memleketler arası Propolis Araştırma Kümesi (IPRG) Konferansı ve Türkiye Arıcılar Birliği Arıcılık Tepesi olmak üzere üç büyük aktifliğe de mesken sahipliği yapıldı.

Tam 40 yıldır dünyaya yararlı olmak için çalışan Balparmak, Apiterapi Derneği tarafından 20-29 Mayıs 2021 günleri ortasında çevirim içi düzenlenen Milletlerarası Apiterapi, Apimedika, Apikültür ve Propolis Kongrelerini kapsayan World Api Expo’nun ana sponsoru oldu. 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin ve Balparmak İdare Heyeti Lideri İtina Altıparmak’ın açılış konuşmasıyla başlayan aktiflik Arıcılık Tepesi olmak üzere üç büyük aktiflik de gerçekleştirildi.

Balparmak, bilimsel oturumlarda Ar-Ge Merkezi uzman araştırıcılarından Tuğçe Daştan’ın TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Arı Polenlerinin İşlevsel Özelliklerinin Belirlenmesi ve Standart Polen Eldesi “ bahisli araştırma proje sonuçlarını paylaşırken, uzman araştırıcılardan İlknur Çoşkun ise TAGEM tarafından desteklenen ve devam eden “ Arı sütü üretiminde farklı besleme, saklama, ve ambalajlama tekniklerinin kalite parametrelerine ve ekonomik sürdürülebilirlik üzerine tesirlerinin belirlenmesi” bahisli araştırma projesinin besleme konusunda elde edilen birinci bulgularını paylaştı. Balparmak, Ar-Ge Merkezi uzmanlarının bilimsel programda yer alan sunumlarının yanı sıra, 4 farklı özel oturumda konusunda uzman akademisyenleri ağırlayacak. Prof Dr. Fazilet Yeşilada’nın konuşmacı olduğu oturum “Doğanın Şifa Veren Çok Hedefli İşbirliği: Apiterapi+Fitoterapi” başlığıyla gerçekleşti. Dr. Etil Güzelmeriç ise “Propolisin Kaynağı: Sıhhate Yararları Açısından Kritik Nokta” başlıklı bir konuşma yaptı. Prof Dr. Sibel Silici, hamile ve bebeklerde propilen glikol (propolis ekstraksiyon çözücü) tehlikesi konusunu ele alırken; Prof Dr. Osman Sağdıç piyasada satılan ticari propolis örneklerinin biyoaktif bileşenlerine ait kıymetli bilgiler aktardı. Balparmak Ar-Ge ve Kalite Yöneticisi Dr. Emel Damarlı yer aldığı oturumda ise “Türkiye’de Sürdürülebilir Arıcılığın Sağlanmasına Yönelik Eğitim Programı: Balparmak Arıcılık Akademisi ve Akademi’nin faaliyetleri ele alındı.

World Api Expo’nun ulusal ve milletlerarası bilim insanlarını, dal temsilcileri, dernek ve federasyonları buluşturulduğunun altını çizen Dr. Emel Damarlı, World Api Expo’ya ait şunları söyledi: “Dünyayı etkileyen pandemi sürecince, tüm toplumlarda farkındalığı artan başta propolis olmak üzere arı sütü, polen, apilarnil, arı zehri üzere arı eserlerinin ve bu eserlerin tedavi takviyesi olarak kullanıldığı Apiterapi uygulamalarındaki bilimsel gelişmelerin ele alınan milletlerarası kongre zincirinin ülkemiz liderliğinde geniş iştirakli olarak düzenlenmesi bize gurur verdi. World Api Expo Kongresi, bilimsel çıktılarının kıymetinin yanı sıra uzun bir ortadan sonra hususla ilgili farklı disiplinlerden uzmanların bir ortaya gelerek bağlantı kurmalarını sağladığı için bizleri çok heyecanlandırdı. Bu açıdan Kongrede ana sponsor olarak vazife almaktan duyduğumuz memnunluğu söz etmek isteriz. World Api Expo’nun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkürler.”

TEMA Vakfı hakkında:

TEMA Vakfı iki toprak sevdalısı, Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit tarafından 1992 yılında kuruldu. Topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme ile çabada toplumsal hassaslığı ve farkındalığı arttırmak, toprağa sahip çıkmak, gözetici tahliller üretmek, doğal varlıkları korumak ve bu uğraşın devlet siyaseti haline gelmesine katkı sağlamak gayesiyle çalışan istekli bir kuruluştur. Ülke genelinde 880 bini aşkın gönüllüsü bulunuyor. TEMA Vakfı bugüne kadar Mera ve Toprak maddelerinin kanunlaşmasına dayanak sağladı. Doğal varlıkları korumak için açtığı/müdahil olduğu 256 davanın 145’ini kazandı. Müdahil olduğu onlarca dava hala devam ediyor. 20 bin futbol alanı büyüklüğünde bir alanda 17,7 milyon fidanı toprakla buluşturdu. 22 bin futbol alanı büyüklüğünde bir alanda 700 milyon meşe palamudu ekti. 266 kırsal kalkınma, müdafaa ve ağaçlandırma projesi yürüttü. 4 milyona yakın çocuğa tabiat eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile ulaştı. 50 binden fazla öğretmene ve 35 bini aşkın kamu görevlisine etraf seminerleri verildi. 100’e yakın kitap yayımladı ve kamuoyuna sundu. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Çaba Sekretaryası önderliğinde dünyada birinci sefer verilen Hayat İçin Toprak | Land for Life mükafatını birinci kazanan oldu.

Balparmak hakkında:

Kurulduğu 1980 yılından bu yana bal dalının gelişimine öncülük eden ve uzun yıllardır bölümün başkanı olan şirket, 300’ün üzerinde çalışanı ve bugün bünyesinde bulundurduğu Balparmak, Balkovan, Apitera ve BallıMix markalarıyla sıhhati, doğallığı, lezzeti her gün sofralara taşıyor. Tüketicisine sunduğu kalite standardı ile farklılaşan Balparmak, bu manada dalın öncülüğünü üstleniyor. Besin güvenliği konusunda memleketler arası standartlara nazaran çalışan Balparmak, besin güvenliği sistemi FSSC / 22000 ile Küresel Besin Teknik Standardı / BRC (British Retail Consortium) üzere sertifikalara da sahip. Türkiye’nin bal ve başka arı eserleri alanındaki birinci, besin alanında 8’inci Ar-Ge Merkezi’ne sahip olan Balparmak; TÜRKAK tarafından akredite olan Bal ve Başka Arı Eserleri Araştırma ve Kalite Denetim Laboratuvarı sayesinde, tüketicilerine sunduğu eserlerini 600’den fazla parametre doğrultusunda tahlil ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı