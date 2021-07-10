Her İhtiyaca Uygun Tava Seçenekleri Taşev ’de

Her İhtiyaca Uygun Tava Seçenekleri Taşev ’de

 Yalnızca doğal hammaddelerden üretilen mutfak ve sofra eserlerini müşterileri ile buluşturan Taşev, mutfa
Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 10 Temmuz 2021 16 Görüntüleme

Bambunun Doğallığı Porselen Yemek ve Kahvaltı Takımları ile Birleşti

Bambunun Doğallığı Porselen Yemek ve Kahvaltı Takımları ile Birleşti

Kusursuz bambu eserleri ile porselenin süper işlenmiş desenleri Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Takımları’nda birleşti. Sofralara estetik bir görünüm kazandıran Bambum Yemek ve Kahvaltı Grupları, bambu eserleri sıra dışı sunumlara eşlik ediyor. Sağlıklı, estetik ve organik özelliği ile ön plana çıkan Bambum Yemek ve Kahvaltı Kadroları kalabalık ve keyifli sofraların baş tacı oluyor. 44 modülden oluşan Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Grupları birbirinden göz alıcı renk ve desenleri ile satışa sunuluyor.

Dünya’da ve Türkiye’de birinci kez bambu eserlerini porselen yemek ve kahvaltı kadroları ile birleştiren Bambum, birbirinden farklı sunumlara kapı aralıyor.

Bambunun doğallığını porselenlerin göz alıcılığı ile birleştiren Bambum Yemek ve Kahvaltı Kadroları, kalabalık sofraların vazgeçilmez tercihi oluyor. Birinci sınıf porselene işlenmiş kaliteli desenleri ile göze çarpan Bambum Yemek ve Kahvaltı Kadroları kusursuz sofra sunumlarına eşlik ediyor. 44 modülden oluşan ekolojik ve suya sağlam yapısıyla tercih sebebi olan Bambum’un Yemek ve Kahvaltı Ekipleri, keyifli sofralara şıklık kazandırıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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