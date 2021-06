Bang and Olufsen, Bircom güvencesiyle Türkiye’de

Yaklaşık bir asırdır kaliteli, gerçek sese ve karakteristik lüks dizayna ehemmiyet verenlere kusursuz bir ses tecrübesi yaşatan Bang and Olufsen, Türkiye’de artık Bircom tarafından temsil edilecek.

Sıra dışı dizaynları ve yüksek ses kalitesi sunan modelleriyle, tüm lüks ve ses teknolojisi tutkunlarının tercihi olan dünyaca ünlü lüks ses sistemleri markası Bang and Olufsen’in distribütörlüğünü üstlenen Bircom, lüks tarifini adeta tekrar yaratan markanın eserlerini Türkiye pazarına sunmaya hazır.

Kusursuz ses tecrübesini, vakitsiz dizaynları ve rakipsiz el işçiliğiyle birleştiren Bang and Olufsen, karakteristik eserleriyle lüks tüketici elektroniğinde dünyanın önde gelen markaları ortasında yer almayı sürdürüyor.

Bircom, Bang and Olufsen’i Türkiye’de olması gerektiği noktaya taşıyacak

İş birliğini pahalandıran Bircom CEO’su Can İlkhan, “Zamansız dizaynlar ve eşsiz işçiliğe sahip karakteristik eserleriyle lüks tarifini yine yaratan ‘Bang and Olufsen Çizgisini’ ülkemizde sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bircom olarak faaliyet alanımızdaki deneyimimizle Bang and Olufsen’i Türkiye’de olması gerektiği noktaya taşıyacağımıza olan inancımız tam. İş birliği kapsamında; önümüzdeki periyotta açacağımız Bang and Olufsen mağazaları ile markanın eserlerinin en yeterli biçimde deneyimlenmesini sağlayacağız” dedi.

Bircom’la gerçekleştirdikleri distribütörlük mutabakatından Bang and Olufsen olarak memnunluk duyduklarını belirten Bang and Olufsen Gelişmekte Olan Pazarlar Yöneticisi Flemming Gyldenhammer, “Bircom, lüks tüketici elektroniği ve ses sanayisi alanında epeyce deneyimli bir firma ve önümüzdeki devirde Bang and Olufsen stratejisinin değerli bir kesimi olarak markamızın Türkiye’deki varlığını güçlendirecek bir tecrübeye sahip. Bircom’un Türkiye’deki faaliyetleriyle markamıza güç katacağını biliyoruz” diyor.

Gyldenhammer, “Bircom ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, lokal perakende ağımızı genişletirken Türkiye pazarındaki ‘Bang and Olufsen Çizgisini’ de güçlendireceğiz. Bircom’un sahip olduğu profesyonel ve tecrübeli takımıyla önümüzdeki periyotta Bang and Olufsen’i Türkiye’de olması gerektiği noktaya taşıyacağına inanıyoruz” halinde kelamlarını sürdürdü.

Bang and Olufsen’in tüm eser gamı satışa sunuluyor

Bang and Olufsen’in öne çıkan kulaklarından olan Beoplay E8 3.0, 35 saate kadar geliştirilmiş pil ömrü, QI sertifikalı kablosuz şarj çantası ve Bluetooth 5.1 irtibatı ile kablosuz, özgür bir müzik dinleme tecrübesi sunarken, Beoplay Charging Pad uyumlu teknolojisiyle de süratli şarj imkanı sunuyor.

Markanın hoparlör eser gamındaki önde gelen öteki eseri ise yüksek kalitedeki ses teknolojisini özelleştirilebilir dizaynıyla birleştiren Beoplay A9, sıra dışı dizaynıyla tüm dikkatleri üstüne çekiyor. Ses ve müzikten ilham alan dizaynıyla öne çıkan A9, Chromecast ve Airplay uyumlu teknolojisiyle yüksek kalitedeki ses tecrübesini konutunuza taşımaya hazır.

En son ses teknolojisini kusursuz dizaynıyla buluşturan Dolby Atmos takviyeli BeoSound Stage soundbar ise ayrıyeten bir subwoofer gereksinimine duymayan güçlü ses sahnesiyle TV izleme keyfini değişik bir boyuta taşıyor. BeoSound Stage, güçlü surround ses teknolojisi ve İskandinav sadeliğindeki dizaynıyla dikkat çekiyor.

Hibya Haber Ajansı