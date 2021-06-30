Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu

Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu

 Borsada süreç gören tipe dönüşüm duyurusu yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama
Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 30 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Barbarossi yazın incisi olacak!

Barbarossi yazın incisi olacak!
Barbarossi markasının Genel Müdürü Gökhan SARI tasarım tutkunları için yeni koleksiyonların yakında çıkacağını duyurdu.
Markalarına duyulan İlgiden çok keyifli olduklarını lisana getiren Gökhan Sarı, Renkli ve Göz Alıcı yeni koleksiyonların çok yakında Satış Mağazalarında ve E-Ticaret sayfalarında da olacağını duyurdu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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