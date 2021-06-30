Barbarossi yazın incisi olacak!

Barbarossi markasının Genel Müdürü Gökhan SARI tasarım tutkunları için yeni koleksiyonların yakında çıkacağını duyurdu.

Markalarına duyulan İlgiden çok keyifli olduklarını lisana getiren Gökhan Sarı, Renkli ve Göz Alıcı yeni koleksiyonların çok yakında Satış Mağazalarında ve E-Ticaret sayfalarında da olacağını duyurdu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı