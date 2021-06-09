Barış Manço Rock Derneği Başkan’ından Yeni Single

Barış Manço Rock Derneği Onursal Lideri Serkan Hacıömeroğlu, Barış Manço izinde!

Barış Manço Rock Derneği Onursal Lideri Serkan Hacıömeroğlu Barış Manço izinde Gesi Bağları ve Mühür Gözlüm single’larını yayınladı! Barış Manço ile 90’ların ortasında tanışan ve daha sonra hiç kopmayan Hacıömeroğlu, Manço’nun vefatının akabinde ismine dernek kurup Dünya’da Barış Manço ismine en çok anma merasimi düzenleyen isim oldu.

Barış Manço’dan gelen müzik sevgisini kendine has üslubu ve çağdaş saykodelik Anadolu pop-rock tınıları ile harmanlayan Hacıömeroğlu, yeni single çalışmaları Gesi Bağları ve Mühür Gözlüm ile birinci kere müzikseverlerin karşısına çıktı. Çağdaş ve özel bir sound ile coverlanan eserler, kısa müddette ulaştığı izlenme sayısıyla büyük bir muvaffakiyete imza attı. Müziklerin düzenlemesini ABD’de Lady Gaga’nın prodüktörü RedOne, Akon, Dinah Jane Hansen (Fifth Harmony) ve Jordan Smith üzere ünlü isimlerle çalışma fırsatı yakalayan Mehmet Derun yaptı.Daha evvel pek yapılmamış bir stil ile kendi şeklini ortaya koyduğunu söyleyen Hacıömeroğlu “Bana müziği sevdiren, manevi babam olarak kalbimde yer alan Barış Manço izinde yenilikçi bir üslup ile müzik severlerin karşısına çıkıyorum dedi. Hacıömeroğlu Barış Manço ile tanışmalarını ise şöyle anlatıyor: “Ortaöğretim yıllarımdı. Moda’ya gidecek param olmadığından bakkaldan aldığım borçla 4 arkadaş Moda’ya gittik. Sora sora Barış Manço’nun konutunu bulduk. Hedefim, yıllar boyunca hazırladığım Barış Manço’nun fotoğrafları ile dolu albümü kendisine vermekti. Birinci iki çalışımda kapıyı kimse açmadı. Tam ümidimi gitirip dönecekken kapıyı üçüncü çalışımda karşımda Barış Manço vardı. Kapıyı açtı ve bizi içeri davet etti.” Bu anın hayatında çok büyük bir değer taşıdığını söyleyen Hacıömeroğlu çok yakında kelamları ve müzikleri kendine ilişkin olan single’nın da muştusunu verdi.

Barış Manço Rock Derneği Onursal Lideri Serkan Hacıömeroğlu’nun Gesi Bağları ve Mühür Gözlüm single’ları, dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Sanatçı, bu iki müzikten elde edeceği gelirin tamamını kimsesiz çocuklar için faaliyet gösteren vakıf ve derneklere bağışlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı