Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri unsularınca etkisiz hale getirildi.
ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ettiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıkalmada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.
Kaynak : İGFA
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