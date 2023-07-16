Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri unsularınca etkisiz hale getirildi.

ANKARA (İGFA) – Milli Savunma Bakanlığı, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıkalmada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi” denildi.



Kaynak : İGFA

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  1. Barış Pınarı'nda 2 terörist etkisiz için yorumda bulun
    16 Temmuz 2023  

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