Başarılı Bir Dijital Dönüşüm İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi

Hayatın her alanında dijital dönüşüm artık bir tercih değil mecburilik haline geldi. Sanayi 4.0, yapay zekâ, dijital ikiz, akıllı fabrika ve objelerin interneti üzere kavramların iş süreçlerine entegre olduğu bu yeni çağda dönüşüme ahenk sağlayamayan işletme ve üreticilerin ayakta kalamama risklerinin kestirim edilenden daha büyük olduğunu belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, başarılı bir dijital dönüşüm için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Herkesin dijital dönüşümün bir kesimi olduğunun farkında varması ve hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Bizel, bu tarafta yapılacak yatırımların ülke iktisadına de katkı sağlayacağını tabir etti.

Üretim başta olmak üzere hayatın her alanında dijital dönüşüm artık mecburî hale geldi. Sanayi 4.0, yapay zekâ, dijital ikiz, akıllı fabrika, objelerin interneti, 5G teknolojisi ve siber güvenlik üzere kavramlar Türk endüstrisini ve KOBİ’leri çok yakından ilgilendiriyor. Dijital dönüşüme başlayan ve bu hususta başarılı bir yol izleyen şirketlere bakıldığında onları muvaffakiyete götüren öncelikli faktörün yanlışsız stratejiyi uygulamak ve kâfi bir bütçe ayırmak olduğunu söyleyen CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, dönüşümün daima hale geldiği bu yeni çağda dönüşüme ahenk sağlayamayan işletmelerin ayakta kalmasının sıkıntı olduğunu belirtti. Bizel, başarılı bir dijital dönüşüm için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dijital dönüşüm yatırımları ülkemizin teknoloji atağındaki yerini güçlendirecek

Öncelikle dijital dönüşümde başarısızlığa yol açacak bahislerde çok dikkatli olunması gerektiğini söz eden Bizel, “Bu sayede dijital dönüşümde izlenecek stratejiyi belirlemek ve emin adımlarla ilerlemek kolaylaşıyor. Dijital dönüşümde muvaffakiyetin mahzurları ortasında birinci öne çıkanlar, eski iş süreçlerini bırakmamak ve değişime direnme diyebiliriz. Dijital dönüşümü yanlış anlamak, süratli ve esnek olamamak, üst idareden dayanak alamamak ve yetenek açığı da başarıyı engelleyen kıymetli faktörler ortasında yer alıyor. Dönüşümde muvaffakiyetin anahtarını ise esaslı değişikliklere açık olma, teknolojiyi hakikat biçimde kullanma, yeni iş modellerini benimseme, yeniliklere ayak uydurabilecek nitelikli iş gücüne sahip olma ve değişen müşteri taleplerine süratlice yanıt verebilme halinde sıralayabiliriz. Velhasıl; dijital dönüşümü hayata geçirirken panik yapmadan ve sağlam adımlar atarak geleceğe hazırlanmalıyız. Bu nedenle işletmelerde herkesin dijital dönüşümün bir kesimi olduğunun farkında varması ve yanlışsız bir yol haritasıyla ilerlemek gerekiyor. Dijital dönüşüme yapılacak yatırımlar yalnızca üreticiyi değil birebir vakitte iktisadımızı ve ülkemizin teknoloji atağındaki yerini de olumlu istikamette etkileyecek’’ diye konuştu.

Endüstriyel haberleşme müddetini milisaniye düzeyine indiriyor

Günümüz tüketicilerinin şahsileşmiş eser taleplerine yanıt verebilmek için fabrikaların en kısa müddette dijital dönüşüm süreçlerini başlatmalarının büyük ehemmiyet arz ettiğini söyleyen Bizel, “CLPA’nın en yeni teknolojisi olarak bu noktada devreye giren ve Vakit Hassas Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın birinci endüstriyel açık ağı CC-Link IE TSN, dijital dönüşümün gerekli kıldığı gereksinimlerin desteklenmesi konusunda büyük ehemmiyet taşıyan endüstriyel haberleşmeyi sağlıyor. Sanayi 4.0 sürecinde robotlar dâhil üretim sınırındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok süratli bir halde haberleşmesi gerekiyor. Endüstriyel bağlantı ve denetim teknolojisi CC-Link IE TSN, bu haberleşme müddetini milisaniyeler düzeyine indiriyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha süratli olan bu yeni jenerasyon teknoloji sayesinde Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçüde kolaylaşıyor. CC-Link IE TSN bu sayede üretimde rekabet gücünü arttırmaya katkıda bulunuyor’’ diyerek kelamlarını tamamladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı