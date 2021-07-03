Başarılı DJ/Aranjör Mahmut Görgen yeni şarkısını paylaştı; “Everything”

Türkiye’de gece hayatının kıymetli temsilcilerinden biri olarak öne çıkan DJ Mahmut Görgen, “Everything” isimli yeni müziğini Warble Medya etiketiyle yayınladı. Kendine has biçimi ve yaptığı müziklerle çok değerli bir çıkış yakalamayı başaran Mahmut Görgen, stüdyo çalışmalarına da aralıksız olarak devam ediyor. Görgen’in geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturduğu “NUTUK”un akabinde hazırladığı “Everything”, güçlü vocaliyle ve farklı aranjesiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

Marian’ın vocalleriyle can bulan müziğin aranjesi ve Mix’inde Mahmut Görgen, masteringinde ise Kerem Altaylar imzası var.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı