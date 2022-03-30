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Ana Sayfa Spor 30 Mart 2022 23 Görüntüleme

Başarılı Sporcudan Başkan Topaloğlu’na Ziyaret

Başarılı Sporcudan Başkan Topaloğlu’na Ziyaret

Okullar arası Atletizm yarışmasında 100 ve 200 metre branşlarında şampiyon olan Ömer Çağrı Aktan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nu ziyaret etti.

Türkiye şampiyonu Aktan’a ziyareti sırasında Fenerbahçe İl Futbol Temsilcisi Hakan Şimşek, Fenerbahçe İl Atletizm Temsilcisi Damla Gönen ve babası Mustafa Aktan da eşlik etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, atletizm sporcusu Ömer Çağrı Aktan’ı başarısından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Genç sporcumuzu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Atletizm sporcunda ileriki dönemlerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Sporcumuza destek olan babası ve antrenörlerini de ayrıca tebrik diyorum.” diye konuştu.

Sporcu Aktan ve beraberindekiler, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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