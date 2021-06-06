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Ana Sayfa Kültür & Sanat 6 Haziran 2021 17 Görüntüleme

Başarılı yazar Murat Gülen’in kitaplarına film teklifi!

Başarılı yazar Murat Gülen’in kitaplarına film teklifi!

Son vakitlerde edebiyatından çokça kelam ettiren usta muharrir Murat Gülen’in kitaplarına çeşitli yapımcılarından sinema teklifleri geldiği öğrenildi. Atlıkarıncaları Affediyorum isimli romanındaki etkileyici kıssanın beyaz perdeye aktarılması konusunda heyecan barındıran okurları süreci merakla bekliyor

Geçtiğimiz günlerde Show TV’de yayınlanan ve Ebru Akel’in sunduğu Bayan İsterse programına da katılan müellif Murat Gülen, konuşması ve bakış açısıyla izleyenlerde büyük tesir yaratmıştı. Daha evvel hikayeleri Avrupa’da çeşitli lisanlara de çevrilmiş olan Murat Gülen, yapıtlarına gelen sinema teklifleri için şu an tüm odağının yeni kitabı olduğunu aktardı.

Edebiyatta özgün eserler ve cümleler üreten Murat Gülen, yakın gelecekte Türk Edebiyatı’nın en ileri yerlerinde olacağa benziyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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