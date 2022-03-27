Başdaş, “Konak’ı hizmet belediyeciliğine kavuşturacağız”

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, “Konak’ı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırıp hizmet belediyeciliği getireceğiz” dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, il yöneticileri, meclis üyeleri, AK Parti Konak mahalle başkanları ve mahalle muhtarları katıldı. Konaklıların büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşmalar sık sık Konaklı gençlerin tezahürat ve coşkusuyla kesildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak İlçe Teşkilatı olarak kentin her köşesinde, bucağında olduklarını söyledi. 2023 ve 2024 yılında İzmir siyasetini sarsacak bir Konak için çalıştıklarını kaydeden Başdaş, CHP’li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u eleştirdi.

MİLLET KONAK’TAN KAÇIYOR

Başdaş, Konak’ın cazibe merkezi olmaktan çıktığının altını çizerek, “ Son 10 yılda Konak’tan 75 bin insan göç etti. Bunun nedenini araştırmadılar. Çünkü mahalleler kokudan perişan durumda ve hizmet yok” dedi.

Batur’un hükümetin muhalefet belediyelerini engellediği iddiasını hatırlatan Başdaş, “Başkan Konak’a hükümetin yağmurlu günde su vermediğini iddia edecek ifadeler kullanıyor. Bizim bir şey yapmadığımızı iddia ediyor. Konak’ta eski TEKEL binalarını Kültür Bakanlığımız restore ediyor. Konak’a harika bir eser kazandırıyoruz. Konak Belediyesi internet sitesinde valiliğin desteklediği projeleri kendileri yapmış gibi gösterdiler. Kaldı ki bu projeler bir önceki dönem benim de meclis üyesi olduğum yönetim zamanında yapıldı” sözlerine yer verdi.

KASADA PARA VARDI, ŞİMDİ ARTAN BORÇ VAR

Başdaş, kentsel dönüşüm konusunda da hızlı hamlelerle önemli faaliyetler yapacaklarını kaydederek, “Bunlar 30 yıl daha kalsa kentsel dönüşüm olamayacak. Konak’ı AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırıp hizmet belediyeciliği getireceğiz. Konak’a bir çivi bile çakılmadı. 2022 belediye bütçemiz 634 milyon TL. Konak Belediyesi’ni biz teslim ettiğimizde 50 milyon TL kasada bıraktık Şimdi belediye 180 milyon TL borç içinde. Biz bunun 300 milyon TL olacağını düşünüyoruz. Ama biz Konak için yapılacak her işe destek sunacağımıza söyledik. Bugün de aynı noktadayız. Ancak bunlarda bir hizmet vizyonu maalesef yok” açıklamasını yaptı.

AK PARTİ’NİN VİZYONU BELLİ

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de, AK Parti’nin her dönem kararlılığını ortaya koyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bizim vizyonumuzu, kararlığımızı ortaya koyduk. Bizim vizyonumuz çok belli. 2023, 2053, 2071’e doğru yürürken yedi düvelin karşısında dimdik duran liderimiz Recep Tayip Erdoğan ile yürüyeceğiz. Biz mazlum tüm coğrafyaların vicdanıyız. Türkiye Ukrayna-Rusya savaşında aynı yerde duruyoruz. Biz diplomasinin yanındayız. Barışın yanındayız. Biz bu savaşın bitmesinin yanında olduk. Acıları coğrafyalara göre bölmedik. Dünya 5’ten büyüktür dediğimizde de, kimse mülteci sorununu konuşmazken üzerimize düşeni yaptık. Yüzde 80’lere varmış bir millileşme hareketi söz konusu. Bu coğrafyada masada biz de varız. Kimse biz olmadan oyun kuramaz” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİR VE İZMİR HALKI HİÇ BU KADAR TERS DÜŞMEMİŞTİ

Bekle, CHP’li belediyelerin bir çeşme açılışını dahi abartarak bir algı yönetimi yapmaya çalıştığını vurgulayarak, “İzmir’de 96 büyük proje yaptık. Gıkımız çıkmadı. Bunlar çeşme açılışına genel başkan getirdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’yla İzmir halkı hiç bu kadar ters düşmemişti. Aynı şeyleri konuşmuyorlar. Biz İzmirliyiz. Biliriz. İzmir halkı, yerli ve millidir. Size söz veriyoruz, o zeybeği Konak Meydanı’nda oynayacağız. Sait (Başdaş) başkanım, öyle değil mi?” görüşünü aktardı.

DAİMA MİLLETİN YANINDA OLDUK

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de salonu dolduran kalabalığa teşekkür ederek, “Konak, teşkilat çalışmalarından çok iyi. Her alanı dolduruyor. Üye çalışmalarında Konak 2020’de 2021’de çok iyi üye çalışması yaptı. 2022’de ilk üç aya göre genel merkezimiz tarafından ödüllendirme olacak. Bütün ilçelerimizde çok iyi sunumlar dinledik. Geçen Salı ilk defa bir ilçe, il binamızda sunum yaptı. Bundan sonra ilçelerimizin il binamızda sunum yapmasını sağlayacağız. Bu yeni bir uygulamamız” ifadesine yer verdi.

Sürekli, AK Parti’nin daima toplumun yanında olduğunu vurgulayarak, “Dolar’da yükselme varken yine sokaktaydık. Millete, ‘Yaparsa AK Parti yapar’ güvenini verdik. Mehmet Sait Başdaş ve ekibi kendini bu işe vermiş. Hepinizden Allah razı olsun. Konak’ta bugüne kadar 10 tane meslek odasını gezdik. Oda başkanlarının sorunlarını dinledik. Konak, teşkilat olarak doğru ve etkili muhalefet yapmakta da başarılı. Bunu da Sait Başdaş başkan ve ekibi layıkıyla yapıyor” dedi.

Danışma meclisi toplantısında mahalle başkanları ve il yöneticileri de konuşma yaptı. AK Parti’ye yeni üye olanlara da törenle AK Parti rozeti takıldı. Toplantı tüm konuk ve teşkilat üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı