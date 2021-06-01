Basın Bülteni: Medcem Çimento 210 milyon dolar yatırım yapacak

Eren Holding’in iştiraki Medcem Çimento, 210 milyon Amerikan doları yatırım ile Mersin’de bulunan mevcut fabrikasının kapasitesini yıllık 3.5 milyon ton klinker üretiminden 6.5 milyon tona çıkaracak. Medcem Çimento, yeni yatırımı ile dünyanın en büyük üretim çizgisine sahip çimento üreticileri ortasında yer alacak.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük çimento fabrikasına sahip Medcem Çimento, 210 milyon Amerikan doları yatırım ile Mersin’de bulunan mevcut fabrikasının kapasitesini yıllık 3.5 milyon ton klinker üretiminden 6.5 milyon tona çıkaracak. Yaklaşık 90’lık bir kapasite artışı sağlayacak yeni yatırım ile Medcem Çimento, dünyanın en büyük çimento fabrikasına sahip üreticiler ortasında yer alacak. Yatırım için gerekli her türlü yasal müsaade sürecini tamamlayan ve gerekli ana ekipmanların alımı için Alman menşeili firmalarla anlaşan Medcem Çimento, imalat çalışmalarına etkin olarak başlarken, öbür yandan fabrika alanındaki inşaat çalışmalarına sürat verecek. 2021 Ağustos ayı başında ise inşaat işlerine yük verecek Medcem Çimento, 210 milyon dolarlık yatırımı ekseninde gerçekleştireceği çalışmalarını 20 aylık müddette tamamlayarak, 2023 yılının birinci çeyreğinde yeni üretim sınırında üretime başlayacak.

İstihdama da katkıda bulunacak

Toplam çalışan sayısı daima taşeronlarla bir arada 900 kişi olan Medcem Çimento, gerçekleştireceği yatırım ile istihdama da kıymetli oranda katkıda bulunacak. Yeni yatırımın akabinde direk çalışan sayısında taban 30 bir istihdam artışı kelam konusu olacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni terminal planı

Kamerun ve Tunus’ta öğütme tesisleri, Rusya’da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde terminalleri bulunan Medcem Çimento, yakın vakitte değerli bir pazar olan Amerika Birleşik Devletleri’nde de yeni bir terminal açacak. ABD’deki terminal yatırımına dair araştırma çalışmaları başlatan Medcem Çimento, yeni terminalle ilgili görüşmelerini yakın vakit içinde sonuçlandıracak.

Murat Kahya: “Dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri olacağız”

Yatırım planıyla ilgili açıklamada bulunan Medcem Çimento Genel Müdürü Murat Kahya: “Şirket olarak kısa vadede başlamayı düşündüğümüz yatırım planlarımız ve çalışmalarımız son süratle devam ediyor. Genç bir şirket olsak da dalın en kıymetli oyuncularından birisiyiz. Tek hatta ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük tesisiyiz. 210 milyon Amerikan doları yatırımımız ile Mersin’de bulunan fabrikamızda yaklaşık 90’lık bir kapasite artışı sağlayacağız. Yeni yatırımımız ile dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri, ülkemizin en büyük tesisi ve ihracatçısı olacağız. Küresel pazarda bir numaralı ‘Türk çimento markası’ olma amacımıza ulaşmak istiyoruz.” dedi.