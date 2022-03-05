Başiskele’de Körfez’i kirleten gemiye 1 milyon 624 bin TL ceza

Başiskele ilçesindeki bir limanda İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 624 bin 713 TL ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, Deniz Uçağı ile rutin denetimler sırasında Başiskele ilçesindeki bir limanda Seaspirit isimli Vanuatu bayraklı bir kuruyük gemisinin yakıt alımı esnasında, denizi kirlettiği fark edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye ulaşarak Liman yetkilileri ile birlikte yakıtın denize daha fazla akmasını önleyecek tedbirleri aldılar. Büyükşehir ekipleri tarafından gemiye, Çevre Kanunu çerçevesinde 1 milyon 624 bin 713 TL ceza esilmesi için işlem başlatıldı.

RUTİN KONTROL ESNASINDA FARK EDİLDİ

7 gün 24 saat İzmit Körfezi’nin temiz kalması için mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bugüne kadar gerçekleştirdikleri rutin kontroller ile tonlarca zararlı sıvı ve katı atıkların denize bırakılmasını önledi. 5 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesinin Deniz uçağı tarafından yapılan denetimlerde Başiskele ilçesindeki bir limana yanaşık halde bulunan Seaspirit isimli Vanuatu bayraklı bir kuruyük gemisinin yakıt alımı esnasında, hava firarından püsküren bir miktar “Diesel Oil” in güverteye ve denize aktığı böylelikle denizde kirliliğe sebebiyet verildiği anlaşıldı. Olay yerine giderek liman yetkilileri ile olaya müdahale eden Büyükşehir ekipleri, gemi hakkında yasalar çerçevesinde işlem gerçekleştirdi.

7 GÜN/24 SAAT DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılından bu yana deniz uçağıyla havadan ve denetleme ekipleriyle denizden denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemilere ağır para cezaları ve kanunlar çerçevesinde gerekli yaptırımlar uygulanıyor.