Basit gördüğünüz belirtiler hayati işlevlerinizi tehlikeye atıyor!

Migren atakları, önemsemediğimiz boyun ağrıları ve dünyayı alt üst eden vertigo (baş dönmesi) hayatın o denli bir kesimi olur ki, bunları artık olağan kabul etmeye başlarız. Bu durumlar dayanılmaz bir hal aldığında ertelemek çok tehlikeli bir hal alabilir. Bahsi geçen şikayetlerin üst servikal omurga sendromundan kaynaklanabileceğini söyleyen Avrasya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, hususla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Üst servikal omurga sendromu nedir?

Atlas yahut C1 olarak isimlendirilen uzunluğundaki birinci kemik, baş ile boynun kesişme noktasında yer alır. Biçim olarak yüzüğe benzeyen bu yapı, omuriliğin birinci geçitlerinden biridir. Öbür bir kemik ise Axis yahut C2 olarak isimlendirilen yapıdır ve uzunluğundaki ikinci kemiktir. Axis çabucak Atlas’ın altında yer alır. Bu iki yapı üst servikal omurga olarak bilinir.

Vücudunuzun yakındığı şikayetleri göz arkası etmeyin…

Atlas ve Axis’in merkezi hudut sistemi içinde yer alan beyin sapına hayli yakın bir yerde konumlanır. Beyin sapı beden için çok değerli bir yapıdır zira bedenin tüm hayati fonksiyonunu denetim eder, koordineli olarak çalışmasını sağlar. Münasebetiyle Atlas ve Axis’de meydana gelen küçük sıkıntılar çok büyük sorunlara yol açabilir. Üstelik bu bölgede yaşanan yaralanmalar, bölgenin sıra dışı anatomik ve klinik özellikleri nedeniyle teşhis ve yaklaşımda zahmetler oluşturabilir.

Hayatınızı bu belirtiler ile mi geçiriyorsunuz?

Baş ağrısı,

Baş dönmesi,

Mide bulantısı,

Kulakta çınlama,

Skolyoz,

Uzunluğunda ağrı,

Yüz bölgesinde ağrı,

Uyku bozuklukları,

Çene eklemi sorunları,

Yüksek tansiyon,

Kronik depresyon.

Hastalığın tehlikesi yaşanan olaya nazaran değişkenlik gösterebiliyor

Üst servikal omurgada yaşanan travmalar oluş biçimine nazaran farklılık arz eder, tehlikesi de duruma nazaran değişiklik gösterir. Şayet yaralanma, yanlış kullanım ve kazalar sonucunda atlas ve axiste hasar varsa, üstte belirtilen şikayetler meydana gelir. Lakin kaza ve travma sonucunda yüzük formundaki iki kemikte kırıklar meydana gelmişse hayati tehlike kelam mevzusudur. Çabucak müdahale edilmelidir.

Tedavi için hastanın hikayesi de dikkate alınıyor!

Üst servikal bölge yaralanmaları, radyografik tetkiklerden biri olan ağız açık odontoid grafisi ile görüntülenebilir. Fakat bu tetkik tam olarak sendromun kesin tanısı için kâfi gelmeyebilir. Şöyle ki; oksipital kondil kırıkları, baş travmaları ile sık görülen kranyal hudut yaralanmaları, grafilerle tanımlanması sıkıntı olan durumlardır, ek tetkikler gerekir. Sendromun tedavisinde multisidipliner bir yol izlenir ve hasarın oluştuğu yere nazaran farklı tedavi yaklaşımları uygulanır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı