Başkan Abdullah Özyiğit “Başarı sizden, destek bizden”

Başkan Abdullah Özyiğit, şampiyon kızlarla buluştu

Mersin Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Türkiye Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden ve Türkiye şampiyonu olan Yenişehir Pirireis Ortaokulu oyuncuları Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret etti. Oyuncuları tebrik eden Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediye Meclisinde aldıkları kararla başarılı sporcuları ödüllendirdiklerini ifade ederek, “Başarı sizden, destek bizden.” dedi.

Türkiye Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası’nda tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Yenişehir Pirireis Ortaokulu voleybol takımı oyuncuları ve öğretmenleri kendilerine verdikleri destek dolayı Başkan Abdullah Özyiğit’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Özyiğit, takımın büyük bir başarıya imza attığına ve asıl teşekkürü hak edenlerin oyuncular olduğuna dikkat çekti.

Şampiyon kızların her birine 2 bin 692 TL’lik destek

Başkan Özyiğit, “Sizlerle gurur duyuyoruz, inanıyorum ki gelecekte çok iyi yerlere geleceksiniz. Kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Biz de bugün olduğu gibi yarınlarda da yanınızda olacağız. Her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Hem spor hayatınızda hem de eğitim hayatınızda size başarılar diliyorum.” dedi. Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Meclisinde aldıkları kararla başarılı sporculara destek verdiklerini söyledi. Bu doğrultuda Yenişehir Belediyesi olarak şampiyon olan Yenişehir Pirireis Ortaokulu voleybol takımı oyuncularının her birine2 bin 692 TL’lik destekte bulunduklarını ifade etti.

Başkan Özyiğit “Yenişehir, sportif altyapı imkânlarıyla Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri”

Yenişehir Belediyesinin sağladığı olanaklar ve altyapı imkânlarıyla Yenişehirli gençlerin her branşta şampiyonluk hedeflediğini belirten Başkan Özyiğit, “Yenişehir, sportif altyapı imkânlarıyla Türkiye’nin en önemli ilçelerinden biri. Bu gelişiminin altında elbette ki Yenişehir Belediyesinin spora olan desteği ve vizyonu yatıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek için gayretle çalışıyoruz”diye konuştu.

Yenişehir Belediyesi spor eğitimleriyle çocuk ve gençlerin yanında

Yenişehir Belediyesi olarak tüm branşlara destek verdiklerini ve spor eğitimleriyle Yenişehirli çocukları geleceğe hazırladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Abdullah Özyiğit, voleyboldan jimnastiğe, futboldan tenise kadar birçok alanda eğitim verdiklerini ve sportif mekânları halkın hizmetine sunduklarını kaydetti.

Yenişehir Pirireis Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Çavuşoğlu ise “ Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, biran olsun bizi yalnız bırakmadı ve hiçbir zaman geri çevirmedi. Şampiyonadayken de sürekli aradı, desteği gibi kalbinin de bizimle olduğunu hissettik. Bu bizim için çok büyük bir moral kaynağı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Abdullah Özyiğit daha sonra Türkiye şampiyonu olan Nilsu, Öykü, Ceylin, Derinsu, Defne, Melis, Doğa, Yağmur, Ada, Lavin, Ceren ve Işılsu ile hatıra fotoğrafı çekti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı