Başkan Altınok Huzurevinde Yaşlılarla Bayramlaştı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevindeki yaşlıların Ramazan Bayramını kutladı.

Altınok burada yaptığı konuşmada, huzurevi sakinleriyle bayram coşkusunu yaşamanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, “Bir bayrama daha kavuşmanın sevincini ve bu bayramı sizlerle yaşamanın huzurunu yaşıyoruz. Sizleri seviyoruz .Aramızdan hakka gidenler, fani alemden baki aleme giden ana ve babalarımız oldu. Rahmet ve mağfiret gününde gerçek dünyaya göçen büyüklerimiz için rahmet niyaz ediyorum. Varsa günahları Rabbim affetsin, mekanları cennet olsun.” dedi.

Konuşmasında anne ve baba sevgisinin önemine de değinen Altınok şunları kaydetti:

“Burası sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankasıdır. Burada çalışanlar çok şanslı. Burada yıkılan bir yürek dünyanın yıkılışıdır. ‘ Yıkma insan kalbini onu Allah yarattı yıkılsa Kabe onu insan yaptı.’ diyor şair. Ana ve baba ile ilgili çok ayet ve hadis var. Ana babanın duasını almak önemli. Bizler varsak sizin ak saçlarınız, yüzünüzdeki kırışıklıklar ve alın teriniz sayesinde varız . Bugün vatanımız, devletimiz sizin sayenizde bu hale geldi. Savaşta erkekler gitmiş, kadınlarımız cephe gerisinde destek vermiştir.

Yaşadığımız toprağın adı da Anadolu. Cepheye kağnılarla mermi taşımışlardır analarımız. Ellerinde ne varsa cepheye göndermişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gencecik yaşında Millî Mücadele’yi başlatıyor ve küllerinden bir devlet doğuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek ay milletimize, İslam alemine hayır ve güzellikler getirsin.”

Başkan Altınok konuşmasının sonunda huzurevi sakinleriyle tek tek bayramlaşarak onlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı