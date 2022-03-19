Başkan Atabay: Zeytin Ağaçları Bizim Topraklarımızın Hazineleridir

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan veren yönetmelik değişikliği nedeniyle Didim’de basın açıklaması düzenlendi. ‘Zeytinime Dokunma’ başlığı altında toplanan sivil toplum örgütlerine destek veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Zeytin ağaçları bizim topraklarımızın hazineleridir. Bizler, doğayı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile zeytinlik alanların maden faaliyetlerine açılmasına tepkiler büyüyor.

Didim Akköy Mahallesi Köy Meydanı’nda onlarca sivil toplum örgütünün katılımı ile bugün basın açıklaması düzenlendi. Didim Derneği ve Didim Çevre Platformu’nun çağrısı ile gerçekleştirilen ‘Zeytinime Dokunma’ toplantısına Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı.

Açıklamada ayrıca CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yurttaşlar da yer aldı.

BAŞKAN ATABAY: DOĞAYI KORUMAK İÇİN MÜCADELE ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Toplantıda açıklamada bulunarak sivil toplum örgütlerine destek veren ve doğa için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Zeytin ağaçları bizim topraklarımızın hazineleridir. Bizler, doğayı korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kömür ve enerji faaliyetleri gibi sebeplerde bu toprakların değerleri yok edilmemelidir. Yetkilileri bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi burada da sürdürülen bir mücadele yarınlarımız için, geleceğimiz için kutsaldır. Bizler doğamızı korumaya, zeytinimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“YAŞAM HAKKIMIZI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Toplantıya katılan sivil toplum örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Anayasal Hukuk Devletlerinde; Yasalar Anayasaya, Yönetmelikler ise Yasalara aykırı düzenlenemez. 1939 tarihli Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun; zeytinliklerin korunmasını ve geliştirilmesini düzenlemektedir. Zeytinlik alanların daraltılamayacağını belirten Yasaya göre; zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin verilemez. Bu yönetmelik yasaya aykırıdır. Zeytinliklerin ölüm fermanı olacak olan bu değişikliği asla kabul etmiyoruz! Kutsal ve ölümsüz zeytin ağacının kömüre, taş ocaklarına, madenlere, enerji üretimine kurban edilmesine razı değiliz. Bu yönetmeliğin hayata geçmemesi için anayasadan aldığımız kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak ve zeytin ağaçlarımızı, dolayısıyla yaşam hakkımızı savunmak için mücadele edeceğiz. Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile getirilen düzenleme iptal edilmeli ve zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesi uygulamasından vazgeçilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı