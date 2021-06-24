Başkan Batur Meclis üyeleriyle sahadaydı: Projeler meclis üyelerine tanıtıldı

Konak Belediyesi’nin pandemiye karşın tamamlama basamağına getirdiği yatırımları açılış öncesi CHP’li meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceleyen Konak Belediye Lideri Abdül Batur, “Biz gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Bu dayanışmadan kazanan Konak olacak” dedi. Batur önümüzdeki günlerde Millet İttifakı’na mensup meclis üyeleri için de bir inceleme gezisi düzenleyecek.

Konak Belediye Lideri Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriyle birlikte belediyenin kentte açılış kademesine getirdiği yatırımları ile üretimini sürdürdüğü projeleri yerinde inceledi. Konak Bilim Merkezi, Gültepe Spor Kompleksi ile Toros Toplumsal Tesisleri’ni ziyaret ederek detaylı bilgiler alan heyet, yapılan çalışmalarda gelinen etapları denetim etti.

Konak Belediye Lideri Abdül Batur’un, belediyenin kentin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmaları Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriyle birlikte yerinde görmek üzere düzenlediği inceleme seyahatine CHP Konak İlçe Lideri Davet Gruşçu da eşlik etti. Belediye bürokratlarının da hazır bulunduğu seyahatte birinci durak Çınarlı Rekreasyon Alanı içinde bulunan ve birinci harcı geçtiğimiz 4 Haziran’da Lider Batur tarafından atılan Konak Bilim Merkezi oldu. Meclis üyeleri çalışmaları yakından incelerken, Lider Batur da projeyi çok önemsediklerinin altını çizdi. Batur, çocukları gök ve uzay bilimleriyle tanıştıracak ‘planetaryum’un, Bilim Merkezi’nin üzerine kubbe biçiminde monte edileceğini hatırlatarak, duyduğu heyecanı meclis üyeleriyle paylaştı.

Açılışlar yakın

Lider Batur ile beraberindeki heyet, daha sonra imali tamamlanma kademesine getirilen Gültepe Spor Kompleksi’ni inceledi. Batur, çalışmalarla ilgili brifing verilen meclis üyelerine, Gültepe Spor Kompleksi’nin bölgenin mukadderatını değiştirecek bir toplumsal hayat alanı olduğunu söyledi. Heyetin son durağı ise Toros Toplumsal Tesisleri oldu. Tesisin kapalı pazaryerinin bölge halkına hizmet vermeye başladığını anlatan Batur, çok emelli planlanan tesisin pandemi nedeniyle şimdi tam kapasite kullanıma açılamadığına işaret etti. Batur, her iki tesisi bölgeye kazandırmış olmanın, yakında yapılacak açılışların heyecanını da meclis üyeleriyle paylaştı.

Projelerin getirildiği kademelerle ilgili detaylı bilgiler alan heyet de, yapılan çalışmalara tam not verdi. Yatırımların Konak için ehemmiyetine dikkat çeken heyet üyeleri, çalışmaların pandemiye karşın aksatılmadan sürdürüldüğüne dikkat çekti.

“Gücümüzü birbirimizden alıyoruz”

İnceleme gezisini kıymetlendiren Lider Batur, “Meclis üyelerimizle birlikte yatırımlarımızı, çalışmalarda geldiğimiz basamakları yerinde incelemek istedik. Meclis üyelerimiz aslında her çalışmamızı etap aşama takip ediyor. Kendileri de vakit zaman alanda incelemelerde bulunuyor. Ben esasen daima alandayım. Bu seyahatte de hem çalışmalarımızın, projelerimizin geldiği son etapları meclis üyelerimize anlatmış hem de kentimize kazandırdığımız tesislerimizin heyecanını paylaşmış olduk. Açılış için gün saydığımız projelerimiz var ki, onları da denetim ettik. Biz gücümüzü birbirimizden alıyoruz. Tek kederimiz Konak’a hizmet. Bu maksatla ve bu dayanışmayla daha birçok adım atacak, ilçemize birçok tesis kazandıracağız. Bu dayanışmadan kazanan Konak olacak” dedi.

Konak Belediye Lideri Abdül Batur, önümüzdeki günlerde birebir inceleme gezisini Millet İttifakı’na mensup meclis üyeleri için de düzenleyecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı