Başkan Batur’dan maç öncesi Kadınlar Günü kutlaması

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyespor – Trabzonspor maçı öncesi, kadın futbolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin on üçüncü haftasında Trabzonspor’u konuk etti. Atatürk Stadı 1 No’lu yan sahada gerçekleşen karşılaşma öncesi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki takımın oyuncularının, teknik ekip, yönetici ve hakemlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Oyuncalara karanfil veren Başkan Batur, “Konak’ımızın gururu Kadın Futbol Takımımız, şehrimizde konuk etmekten mutluluk duyduğumuz Trabzonspor Kadın Futbol Takımı ve tüm liglerde mücadele eden kadın futbol takımlarının değerli oyuncu ve teknik ekiplerinin Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadın sporcularımız tüm branşlarda başarılarıyla göz dolduruyor, örnek oluyor. Hepsi pırıl pırıl gençler ve arkalarından gelen yeni nesile de örnek olma misyonuyla Türkiye’de spor ve futbol adına çok önemli bir iş yapıyorlar. Kadın Futbol Takımımızı takip eden U-13 takımız da 23 Nisan Futbol Turnuvası’nda finale çıktı. Onları da yürekten kutluyorum. Kadınların her alanda varlığını görmek, sırf kadın olduğu için ‘sen yapamazsın’ diyenlere en güzel yanıt. Meslek, siyaset, yönetim kadroları, sanat, spor ve toplumun her noktasında kadın ve erkeğin eşit yer alması gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Kadının mücadelesi, insan hakları mücadelesidir. Bu haklı mücadelede yanlarında, omuz omuza yer alıyoruz” diye konuştu.

3 puan Konak’ta kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B grubunda mücadele eden Konakbelediyespor ve Trabzonspor karşılaşmasında kazanan taraf ev sahibi Konak oldu. Karşılaşmasından 3 puanla ayrılan mavi beyazlı ekibin gollerini Busem Şeker ve Seval Kıraç kaydetti.

Konak’ın U-13 Kız Takımı da Finalde

Öte yandan Konak Belediyesi U-13 Kız Futbol Takımı da 23 Nisan Futbol Turnuvası’nda İzmir’de finale çıktı. Final maçında Karşıyaka Gümüşpala ile karşılaşacak olan genç oyuncular, Türkiye finaline katılmak için mücadele edecek. Pazartesi günü oynanacak maçtan galip ayrılan takım Türkiye Şampiyonası’nda İzmir’i temsil edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı