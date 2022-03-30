Başkan Böcek Korkuetli’de KOORKOP’u ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni (KORKOOP) ziyaret etti. Kadın girişimcilere her zaman desteklerinin süreceğini belirten Başkan Böcek, “Birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği KORKOOP’un Üretim ve Satış Tesisi’ni ziyaret etti. Başkan Böcek, S.S. Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Başkanı Dudu Kocabaş’dan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DESTEĞİMİZ TAM

Kadın girişimcileri her zaman desteklediklerini söyleyen Başkan Böcek, KORKOOP üyelerinin de önemli işler başardığını belirtti. KORKOOP’ta üretilen birbirinden leziz el emeği ürünleri Antalya halkı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Böcek, “Kooperatiflerle önemli bir işbirliğimiz var. Özellikle kadınlarımızın içinde yer aldığı kooperatiflere ayrı bir önem veriyoruz. Birlikte önemli işlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

KORKOOP Başkanı Dudu Kocabaş da Başkan Böcek’e destekleri için teşekkür etti. Kooperatifte çok sayıda kadının emeği olduğunu belirten Kayabaş, “Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasına vesile oldunuz. Kadın çalışan sayımız her geçen gün artıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Desteğiniz için, bize inandığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER SATIŞTA

KORKOOP Üretim ve Satış Tesisi’nde Korkutelili kadınların kendi ürettiği reçeller, zeytin, kuru tarhana, salça, turşu, baharat çeşitleri, un, salamura yaprak, pekmez çeşitleri, bal, erişte, bakliyat, kurutulmuş meyve çeşitleri el emeği ürünlerinin satışı yapılıyor. KORKOOP ürünleri Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Et Satış Mağazalarında da vatandaşlarla buluşuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı