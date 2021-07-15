Başkan Böcek’ten A.Ü Rektörü Özlenen Özkan’a teşekkür ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediye Lideri Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı ziyaret etti. Hastalığı ve tedavisi devrinde kendisine verdiği dayanak için teşekkür eden Böcek, “Akdeniz Üniversitesi benim yaşamama vesile oldu” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Lideri Muhittin Böcek, 108 gün süren Covid 19 tedavisinin akabinde sıhhatine kavuşmasında büyük rolü olan Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker de bulundu. Lider Böcek, tedavi olup bugünlere gelmesine vesile olan Özkan ve tüm hekimlerine teşekkür etti.İYİ Kİ VARSINIZ“Akdeniz Üniversitesi benim yaşamama vesile oldu” diyen Lider Böcek, “Sizin nezdinizde tüm hekimlere teşekkür ederim. Bugünlere gelmeme vesile oldunuz. Hastaneden çıkıp hizmetlerime devam edebilir miyim? diye hayal kurmuştum. Bu hayalim gerçeğe dönüştürdünüz. Bu yüzden protokol gereği birinci ziyaretimi Vali beyefendiye yapmıştım. Bu haftaya da birinci sizi ziyaret ederek başlamak istedim. Tedavim müddetinde emeği geçen bütün hekimlerime, sıhhat çalışanlarıma, hizmetli arkadaşlarıma ve başta size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da tıpkı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şey için çok teşekkür ederim yeterli ki varsınız” diye konuştu.GURURLANDIKAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, hem eski bir hastasını hem de Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ağırlamaktan büyük memnunluk duyduğunu söyledi. Özkan, “Sizi her manada sağlıklı, sıhhatli görmekten çok memnunuz. Misyonu dönem alır almaz birinci sizin tedavinizi yapmak durumunda kaldık. Birinci misyonumuz muvaffakiyetle sonuçlandı. İnşallah bu Covid belasından çabucak kurtuluruz. Sizi bu türlü sağlıklı görmek bizi çok gururlandırdı” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı