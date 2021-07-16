Başkan Böcek’ten CHP’ye ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Lideri Muhittin Böcek, partisi CHP’nin Antalya Vilayet Başkanlığı’nı ziyaret etti. Lider Böcek, Vilayet Lideri Nuri Cengiz ve İdare Konseyi Üyelerine muvaffakiyetler diledi. Antalya Büyükşehir Belediye Lideri Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Vilayet Lideri Nuri Cengiz ve İdare Konseyi Üyelerini ziyaret etti. Sıhhatine tam manasıyla kavuşmasının akabinde birinci ziyaretini Vali Ersin Yazıcı’ya yaptığını hatırlatan Lider Böcek, ikinci olarak Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü, üçüncü olarak da partisini ziyaret ettiğini belirtti. Lider Muhittin Böcek, misyona yeni atanan Vilayet Lideri Nuri Cengiz’e de muvaffakiyetler diledi.

KİMSEYE KIRGIN DEĞİLİM

108 günlük güçlü bir tedavi süreci geçirdiğini hatırlatan Lider Böcek, bu müddette farklı kanılar oluştuğunu lakin hiç kimseye kırgın olmadığını belirterek, “Sevgili vilayet liderime, idaredeki arkadaşlarıma, bayan kolları liderime, gençlik kolları liderime, idareye teşekkür ediyorum. Sayın Genel Liderim Kemal Kılıçdaroğlu’na çok teşekkür ediyorum. Tabi şiddetli bir süreçti. Bu müddet içerisinde vakit zaman farklı kanılar olmuş olabilir. Bu manada hiç kimseye kırgın değilim” dedi.

DÜNE TAKILI KALAN BİRİ DEĞİLİM

“Düne takılı kalan birisi değilim” diyen Lider Muhittin Böcek şunları söyledi: “Mevlana’nın dediği üzere dün dünde kaldı cancağızım, bugün hoş şeyler söylemek lazım. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi Vilayet Başkanlığı’nda olmaktan çok memnunum. Konyaaltı Belediye Başkanlığı süreçlerimden beri elimden geldiğince partimizin prensipleri doğrultusunda çalışmalarımı devam ettirdim. Daima örgütümüzün yanında olmaya çalıştım. Bundan sonrada tıpkı azim ve kararlılıkla, devlet ve parti terbiyem içerisinde çalışmalarıma devam edeceğim.

”HEP DUA ETTİK

CHP Vilayet Lideri Nuri Cengiz de, şiddetli tedavi sürecinde daima dua ettiklerini belirterek, “Başkanımız artık güreşebilecek güce sahip. Allah’ın müsaadesiyle bundan sonra da daima birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü olarak sizlerin yanında ve arkanızdayız. Öncelikle bu pandemi hiçbirimizin bilmediği bir süreçti. Pandemi sürecinde mahallî idareler olarak, Cumhuriyet Halk Partisi idareleri her yerde çok âlâ bir imtihan verdi. Büyükşehrimizle başka ilçe belediyelerimizle daima birlikte koordineli bir biçimde bu süreci çok başarılı bir biçimde götürdüğümüze inanıyorum. Beğenilen geldiniz konutunuza. Ayağınıza sıhhat. Bütün idare suram ismine size teşekkür ediyorum” diye konuştu.Başkan Böcek, ziyaretin sonunda, vilayet idaresi, bayan kolları, gençlik kolları üyeleri ile aile fotosu çektirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı