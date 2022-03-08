Memleket Partisi 8 Mart’ta Sokakta

Memleket Partisi 8 Mart’ta Sokakta

 Memleket Partisi İzmir İl Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile yeni kurulan Konak İlçe
Ana Sayfa Eğitim 8 Mart 2022 31 Görüntüleme

Başkan Böcek’ten kız öğrencilere jest

Başkan Böcek’ten kız öğrencilere jest

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı kız yurdunda kalan öğrencilere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kişisel hijyen seti hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününedeniyle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencilerini unutmadı. Kız öğrencilere kadınlar günü nedeniyle kişisel hijyen seti hediye edildi. Kız öğrenci yurdu misafirleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde yapmış olduğu jestten dolayı Başkan Böcek’e teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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