Başkan Çakmaklı, herkesi İyi Parti’ye davet etti

YETERLİ Parti Şanlıurfa Vilayet Lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, “Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. İnşallah, biz başaracağız. Bir vazife istiyoruz. AK Parti üzere 20 yıl bu ülkeyi tek başımıza yönetmek değil de bir devir uygun bir formda yönetemezsek ikinci periyot sizden oy istemeyeceğiz. Bunun altına ben Mehmet Fedai Çakmaklı olarak altına imzamı atıyorum” dedi.

DÜZGÜN Parti Şanlıurfa Vilayet Lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, esnafını vatandaşnı, çiftçisini, emeklisini herkesi YETERLİ Parti ye davet etti.

PANDEMİDEN ÖNCEDE SİFTAH ETMEYEN ESNAFIMIZ VARDI

Lider Çakmaklı, “Tüm kardeşlerime bilhassa DÜZGÜN Partiye gelmelerini, bizi tanımalarını, şayet başlarında bir soru işareti var ise bize yerinde sormalarını,çayımızı kahvemizi içmelerini istiyoruz. ÂLÂ Parti sayın genel liderimizin önderliğinde ülkemizi adalet, huzur, sıhhat, refah seviyesinin yüksek olabileceği bir sistemle inşallah yönetmeye talip olduğumuzu tekraren lisana getirdi. Bizde bu bahiste alt yapı çalışmalarını, üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Alandayız. Vatandaşımızın sıkıntısını biliyoruz. Esnafın sıkıntısını biliyoruz. Emin olun ki pandemi periyodunda de esnaf kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hala de esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Pandemi ak partiye cumhur ittifakına bir nefes oldu. Pandemi onlar için mazeret oldu. Pandemiden evvel de siftah yapmayan esnaf kardeşlerimiz vardı” dedi.

DÜZGÜN PARTİ’YE İNANIN

“İnşallah tabikide esnaf kardeşlerimizin hoş bir formda iş yapması” diyen lider Çakmaklı,şöyle konuştu:

” Fakat görüyoruz ki birebir şikayetler devam ediyor. Tekrar siftah yapamayan ve kirasını kurtaramayan esnaf kardeşlerimiz var. Esnaf kardeşlerimize nefes olabilmek için, emekçi kardeşlerimize takviye olmak için, bütün 83 milyon kardeşlerimize adaletli, huzurlu, sağlıklı, daha hoş kapsamlı, eğitimde başarılı bir idaresi oluşturmak için DÜZGÜN Parti ye inanın. Sayın genel liderimize inanın. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. İnşallah, biz başaracağız. Bir misyon istiyoruz. AK Parti üzere 20 yıl bu ülkeyi tek başımıza yönetmek değil de bir periyot uygun bir biçimde yönetemezsek ikinci periyot sizden oy istemeyeceğiz. Bunun altına ben Mehmet Fedai Çakmaklı olarak altına imzamı atıyorum. “

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı