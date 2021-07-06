İYİ Parti Bingöl İl Başkanlığı’na Saadet Partisi’nden Nezaket Ziyareti

İYİ Parti Bingöl İl Başkanlığı’na Saadet Partisi’nden Nezaket Ziyareti

 GÜZEL Parti Bingöl Vilayet Lideri Hasan Kızılboğa, vilayet başkanlığında Saadet Partisi heyetini ağırladı
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 6 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Başkan çakmaklı: Hırsızlar hırsızlık yapmaya gittiği zaman kavga etmezler

Başkan çakmaklı: Hırsızlar hırsızlık yapmaya gittiği zaman kavga etmezler

DÜZGÜN Parti Şanlıurfa vilayet lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, “Hırsızlar hırsızlık yapmaya gittiği vakit arbede etmezler. Hırsızlık yaptıktan sonra mal paylaşımında arbede ederler. Bunlardaki tüm sıkıntı bu” dedi.

DÜZGÜN Parti Şanlıurfa Vilayet Lideri Mehmet Fedai Çakmaklı, Sedat Peker in açıklamalarını kıymetlendirdi. Lider Çakmaklı, “Genel liderimizin bu bahis ile ilgili yorumu çok hoş. Aile sıkıntısı. Bunlar bir aile idi. Kanki idi. Zira çakarlı araç tahsis ettiler. Bakanlara verilen muhafaza statüsü bunlara da verildi.

Mitingler düzenlendi. Bilbordlara afişleri asıldı. Bunu biz yapmadık. Muhalefet partileri yapmadı. Bunu mevcut iktidar, cumhur ittifakı bu imkanları sağladı. Ve onların propagandasını gerçekleştiriyordu. Sayın cumhurbaşkanımıza oy istiyordu. Bugünleri biz unutmadık.

Yakın tarih. Artık milletin aklı ile alay geçmesinler. Hırsızlar hırsızlık yapmaya gittiği vakit arbede etmezler. Hırsızlık yaptıktan sonra mal paylaşımında arbede ederler. Bunlardaki tüm problem bu. Sedat Peker in anlattıkları yenilecek, yutulacak cinsten değil” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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