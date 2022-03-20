Başkan Büyükakın’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı davetle İzmit Kent Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi

Başkan davet etti, gençler doyasıya eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar yağışı nedeniyle vatandaşlar için özel bir etkinlik düzenledi. Kent Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.

KENT MEYDANINA KAR EĞLENCESİ

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun kar yağışı ile birlikte yolları açık tutmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 12 ilçede özverili bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların güzel vakit geçirmesi, eğlence dolu bir akşam yaşaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı özel bir etkinlik düzenlendi.

BAŞKAN’DAN DAVET

Kent Meydanında spontane gerçekleştirilen etkinlik Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı davetle başladı. Başkan’ın daveti vatandaşlar tarafından karşılık buldu. Vatandaşlar İzmit Kent meydanına akın etti.

DOYASIYA EĞLENCE

Vatandaşların ısınması için alanın farklı noktalarında ateşler yakıldı. Müzik eşliğinde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Gece boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara çay ve salep ikram etti. Vatandaşların büyük keyif aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı