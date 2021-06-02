Başkan Demir, “Genelde Eleştirdiğini Yerelde Kendin Yapıyorsun”

DÜZGÜN Parti Edirne Vilayet lideri Ekrem Demir, Sevda Çeşmesi’nin yıkılarak yerine “eş Pehlivan Heykeli”nin bu alana koyulacak olmasının hakikat olmadığını belirterek, “Yapılacak olan değişiklikleri kentin gerçek sahiplerine Edirne’de yaşayanlara sormak demokratik açıdan daha gerçek olmaz mı? Şehriminilik, bir arada direktörün kuralı budur…Öyle ben yaptım oldu bittiye getirmenin ülkede ki tek adam rejiminden hiç bir farkı kalmayacağını düşünüyorum. Genelde eleştirdiğini yerelde kendin yapıyorsun” dedi.

Edirne’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan “Sevda Çeşmesi” yıkılmıştı. Yapılan açıklama ile yıkılan çeşme yerine “Eş Pehlivan Heykeli”nin konacağı belirtildi. Mevzuya ait açıklama yapan ÂLÂ Parti Edirne Vilayet Lideri Ekrem demir süreç hakkında bilgi vererek yıkılan çeşme yerine Saraçlar caddesine yakışır bir biçimde Saraçlığı anlatan bir görselin konması gerektiğini söyledi.

SARAÇLAR CADDESİNE SARAÇLIKLA İLGİLİ BİR GÖRSEL YAPILMALI

Lider Demir, “Tarihimize ve kültürümüze lütfen saygılı olalım. Edirneli olarak sorumluluk duyup kentimize sahip çıkalım. Edirne Belediye Başkanlığı: Bir evvelki Belediye Lideri Hamdi SEDEFCİ tarafından Saraçlar caddesinde yaptırılan ve kentimize bedel katan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan altında binlerce poz verilen “SEVDA ÇEŞMESİ” şahsî hesaplaşmalar sonucunda yıkıldı. Yerine 40 yıl evvel Tankut Öktem tarafından proje müsabakasıyla seçilip yapılan ”Eş Pehlivan Heykeli” bulunduğu yerden sökülüp buraya konulacağı açıklandı.Sevda Çeşmesini yıkmak ile yanılgı ettiniz. Lütfen ikinci yanılgıyı yapmayınız. Saraçlar caddesinin ismi nereden geliyor? Vilayetimizde Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Kısmı ilgili anabilim kolları var. Bilime hürmetiniz varsa buradaki bilim adamlarına başvurabilirdiniz. Saraçlık Türk tarihinde değerli bir meslek olmuştur. Osmanlı Devleti periyodunda Edirne, Bursa ve İstanbul’da da Saraçlık değer kazanmıştır. Bu kentlerde Saraçlığın ismi verilen semtler ve caddeler mevcuttur. Edirne Saraçlar caddesi de bunlardan biridir.Saraçlar caddesine Saraçılıkla ilgili bir görselin yapılması daha mantıklı ve akılcı olmaz mıydı? Edirne de Asil Türk milletinin mesleği olan Saraçlıkla ilgili bir heykelin Saraçlar caddesinde olması yakışandır. Tankut ÖKTEM’in heykelinin buraya taşınması hem ÖKTEM’e hem de bu heykeli vaktinde yerine koymayı düşünen insanlara saygısızlık olacaktır. Kaldı ki bu pehlivan heykelinin yeri Edirne’nin tam merkezi olan Atatürk meydanına konmuştur. Bu meydanda peyzaj çalışması yapılarak heykelin ışıklandırılıp E-5 deri geçen yerli ve yabancı turistlerin de çok daha rahat görebileceği yer olduğundan görülecektir.Ben yaptım oldu denmemeli! Yapılacak olan değişiklikleri kentin gerçek sahiplerine Edirne’de yaşayanlara sormak demokratik açıdan daha hakikat olmaz mı? Şehriminilik, bir arada direktörün kuralı budur…Öyle ben yaptım oldu bittiye getirmenin ülkede ki tek adam rejiminden hiç bir farkı kalmayacağını düşünüyorum. Genelde eleştirdiğini yerelde kendin yapıyorsun. Edirneli hemşerilerimiz bu durumu değerlendireceklerdir” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı