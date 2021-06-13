Hüseyin Demir, İstanbul 3.Bölgenin En Güçlü Liderlerindendir.

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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Başkan Demir: “Mafya’dan Aylık 10 Bin Dolar Alan Siyasetçi Kim?”

Başkan Demir: “Mafya’dan Aylık 10 Bin Dolar Alan Siyasetçi Kim?”

CHP Fethiye İlçe Lideri Demir: “Mafya’dan Aylık 10 Bin Dolar Alan Siyasetçi Kim?”

Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı tarafından bir pankart hazırlanarak iktidara “Mafya’dan Aylık 10 Bin Dolar Alan Siyasetçi Kim?” diye soruldu.

Soru pankartını parti binasına asarak hususa ait olarak değerlendirmede bulunan Cumhurlyet Halk Partisi Fethiye İlçe Lideri Mehmet Demir açıklamasında: “Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili iktidar her vakit ki yalnızca kaçamak yanıtlar verdi. Somut açıklamalarda bulunamadı. Ne vatandaşlarımız nede bizler ikna olmadık.

Bizde Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanlığı olarak soru pankartımızı asarak iktidara soruyoruz. Mafya’dan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim?” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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