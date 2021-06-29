Başkan Engin Erenler, Çorum’da protokolün Ankara ziyaretlerine dikkat çekti!

Türkiye Değişim Partisi Vilayet Lideri Engin Erenler, Çorum’da protokolün Ankara ziyaretlerine dikkat çekti. Lider Erenler, “Bu ziyaretlerin nedenleri açıklanmalı” dedi.

Çorum protokolünde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Türkiye Değişim Partisi Vilayet Lideri Erenler, Çorum’da protokolün son vakitlerde sık sık Ankara’ya ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyerek, bu ziyaretlerin nedenlerinin ne olduğunu sordu.

“3 SİLAHŞÖR GİBİ…”

Açıklama yapan Lider Erenler, “Basın kuruluşlarında yer alan ziyaret fotoğraflarına bakıldığında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Lideri Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün; Fransız muharrir Alexandre Dumas’ın ünlü kitabı “3 Silahşörler”deki Athos, Protos ve Aramis üzere birbirinden ayrılmadığı görülüyor. Hatta programlara bile birlikte masraf hale gelmişler.” dedi.

Lider Erenler, bir mühlet evvel vali, belediye lideri ve rektörün, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu, akabinde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Lideri İbrahim Şenel ve daha sonra da Sayıştay Lideri Seyit Ahmet Baş’ı ziyaret ettiklerini; üçlünün son ziyaretinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Lideri Necmeddin Bilal Erdoğan’a yaptığını anlatarak, Bilal Erdoğan’ın hangi sıfatla ziyaret edildiğinin bilinmediğini söyledi.

Okçular Vakfı mütevelli heyeti üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’a yapılacak ziyaretten iki gün öncesinde ise tıpkı üç ismin ok atma aktifliğine katıldığını da aktaran Lider Erenler, zamanlamanın manidar olduğunun altını çizdi. “Ziyaretten evvel ileti mı verildi, yoksa maksadı tutturamadıkları için okçuluk eğitimi almaya mı gittiler?” diye soran TDP Vilayet Lideri Erenler, ziyaret edilen şahısların tıpkı dini temelli topluluğun mensupları olmasının ise başka bir husus olduğuna dikkat çekti.

“ZİYARETLERİ YER MUHAFAZA VE TAKIMLAŞMA ATILIMLARI OLARAK GÖRÜYORUM”

Lider Erenler, “Bu dini temelli topluluk, ülkenin her yerinde kadrolaşmaya çalışıyor ve birlikte hareket ediyor. İsmail Karaman’ın Özel Kalem Müdürlüğünü yapan Mustafa Çiftçi’nin Çorum’a Vali olarak atanması, AK Parti Genel Lider Vekili Numan Kurtulmuş’un öğrencisi Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün bir kararname ile Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atanması akabinde da Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından tekrar bu toplulukla yakından ilişiği olduğu bilinen Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’i Hitit Üniversitesi’ne getirerek 4 farklı fakültenin dekanlığını vermesi sanırım rastlantısal değildir. Yapılan ziyaretlerin yeni takımlaşma atılımları ya da birilerinin yerini korumak emelli yapılan ziyaretler olarak görüyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı