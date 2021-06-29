Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Türkiye’nin ilk YEK-G Sertifikası Zorlu Enerji’denTürkiye’nin yenilenebilir güç alanındaki öncülerinden Şiddetli Güç, EPİAŞ tarafından hizmete açılan YEK-G
Başkan Engin Erenler, Çorum’da protokolün Ankara ziyaretlerine dikkat çekti!
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