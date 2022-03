Başkan Ergin’den Down Sendromlu Çocuklara Sürpriz

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle down sendromlu çocuklar ile bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Özel çocuklarımız basketbolu çok seviyor, biz de onları. Biz onların bir gün değil her gün farkındayız. Sevgi dolu kalplerinin yüzlerindeki gülümsemeye yansıması paha biçilemez. Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom” dedi.

21 Mart Dünya Down Sendromu ve Farkındalık Günü’nde Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitimevi’nin düzenlediği basketbol turnuvasına Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Başkan yardımcısı Ersan Bahar ve Ayvalık Gençlik ve Spor ilçe müdürü Şükrü Balkan katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitimevi’nde öğrenim gören down sendromlu çocukları basketbol antrenmanlarında ziyaret etti. Başkan Ergin, çocuklarla uzun süre sohbet edip ardından basketbol maçlarının hava atışını yaptı. Özel çocukların basketbol müsabakasını tribünden takip eden Başkan Ergin, maç sonunda özel çocuklara kupa ve madalyalarını verdi. Başkan Ergin’e sevgi gösterisinde bulunan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Down Sendromunun bir hastalık olmadığına dikkat çeken Başkan Ergin; “Down sendromlu çocukların gülümseme, yürüme gibi fiziksel beceriler ile sosyal becerileri öğrenmeleri yaşıtlarına göre biraz daha uzun sürebiliyor ancak küçük yaştan itibaren desteklenen ve sevgiyle ilgilenilen çocuklarda gelişim süreci başarılı olarak ilerleyebilir. Biz Ayvalık Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde çocuklarımızı Özel Çocuklar Eğitimevi’nde bir araya getirip etkinlikler düzenliyoruz. Biz her zman sevgimizle onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onların daha iyi eğitim alabilmesi ve sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz ve çaba göstermeye de devam edeceğiz” dedi.

