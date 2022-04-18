Başkan Eriş’ten Köy Enstitülü öğretmenlere vefa ziyareti

Ödemiş’in öğretmen Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet döneminin önemli eğitim ve aydınlanma projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşunun 82. yıl dönümünde Ödemiş’te yaşayan Köy Enstitüsü mezunu öğretmenleri ziyaret etti.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında tamamen Türkiye’ye özgü bir eğitim modeli olarak 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile kurulan Köy Enstitüleri’nden mezun olan Ödemişli öğretmenler unutulmadı. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, bu önemli tarihin 82. yıl dönümünde Köy Enstitülü öğretmenleri evlerinde ziyaret etti. Ödemiş’te yaşayan Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerden Veysel Can, Öcal Erdoğan, Ahmet Erdoğan, Kazım Selek, İlyas Küçükdağlı ve İsmail Özkan’ı ziyaret eden Başkan Eriş, günün anısına çeşitli armağanlar verdi. Hem Köy Enstitüsü’nde gördükleri eğitim hem de öğretmenlik günlerine dair anılarını tazeleyen eğitim çınarları, Başkan Eriş’e anlamlı ziyaret için teşekkür etti. Ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Kapatıldığı 1954 yılına dek çok sayıda değerli ismi eğitim, bilim, edebiyat ve sanat dünyasına kazandırarak Anadolu’ya aydınlık saçan Köy Enstitüleri’nin tüm dünyaya örnek bir eğitim modeline sahip olduğunu hatırlatan Başkan Mehmet Eriş, “Köy Enstitüleri Anadolu’dan tüm yurda yayılan bir umut ışığıydı. Bugün Köy Enstitüleri’nde okutulan derslere, o karnelere baktığımızda bile o vizyonu en iyi şekilde görebiliyoruz. Yaparak, yaşayarak, deneyerek öğrenme ve öğrendiklerini Anadolu’nun dört bir yanındaki köy okullarında öğrencilere aktarma metodu olarak dünyada eşi olmayan bir eğitim sistemiydi. Önce öğretmenlerin ardındanda onların yetiştireceği nesillerin çok yönlü olarak gelişmesi ve çağdaş bireyler olması adına büyük bir atılımdı.

Köy Enstitüleri sayesinde yetişmiş insan gücümüz genç Cumhuriyeti daha da ileri taşımış, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle yurdumuzun çehresini değiştirmiştir. Köy Enstitüleri’nin çeşitli nedenlerle kapatılması ülkemiz adına büyük bir kayıp olmuştur. Eğitim sistemimizin sonraki dönemlerde uğradığı değişiklikleri düşündüğümüzde Köy Enstitüleri’nin kapatılmasının meydana getirdiği zararı daha iyi görüyoruz.

Bugün de ilçemizden bölgemizden Köy Enstitüleri’ne katılıp mezun olduktan sonra nesiller yetiştiren ve hepimizin öğretmeni olan değerli büyüklerimizi ziyaret ettik. Değerli öğretmen büyüklerime sağlık ve huzur dolu günler dilerken Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’i, Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’u ve ebediyete göç etmiş öğretmen büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı