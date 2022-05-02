Gölcük Ramazan Bayramında Kucaklaştı

Gölcük Ramazan Bayramında Kucaklaştı

 Gölcük’te 7’den 70’e herkes Ramazan Bayramı’nın ilk gününde kent bayramlaşmasında kucaklaştı. Gölcük ken
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 2 Mayıs 2022 15 Görüntüleme

Başkan Esat Öztürk’ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Başkan Esat Öztürk’ten Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Esat Öztürk mesajında; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifi bir defa daha yaşamanın şükrünü eda ediyoruz. Ramazan Ayı’na veda ederken hüzünleniyor ama aynı zamanda sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının dalga dalga yayıldığı bayram sabahına kavuşmanın sevincini taşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda salgın nedeniyle bayramlarda sevdiklerimizle bir arada olmadık. Bayramın neşesini hep birlikte yaşayamadık. Şükürler olsun ki bu sene sevdiklerimize rahat rahat bir araya gelerek bayram sevincini birlikte yaşayacağız. Bayram günleri birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bu bayram küskünlüklere, dargınlıklara son verelim. Aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, arkadaş ve dostlarımızı ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım. Âhirete göç eden geçmişlerimizi ve mübarek vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yâd edelim. Bu duygu ve düşüncelerle İslam Alemi’nin, aziz milletimizin ve Yahyalılı hemşehrilerimin Mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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