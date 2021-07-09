Başkan Gerenli sorunları yerinde dinliyor

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2021 Etraf Yılı kapsamında başlattığı paklık kampanyası öncesinde Belediye Lideri Dr. Murat Gerenli, mahallelilerle bir ortaya gelip problemleri tek tek dinliyor. Lider Gerenli akabinde mahalle halkıyla birlikte imece yordamıyla sokakları süpürüyor.

Lüleburgaz Belediyesi’nin Haziran ayı başında başlattığı mahallelerde paklık kampanyasının yeni adresi Zafer Mahallesi oldu. Paklık kampanyası öncesinde Zafer Parkı’nda vatandaşla bir ortaya gelen Lider Gerenli, mahalle sakinlerinin meselelerini dinledi. Zafer Mahallesi Muhtarı Sabri Gündüz, Lüleburgaz Belediye Meclisi Üyesi Nihal Organ ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda vatandaşlar talep, teklif ve şikayetlerini şahsen Lider Gerenli’ye iletti.

İmece yolu paklık

Gerçekleştirilen toplantının akabinde ellerine süpürgeleri alan Lider Gerenli, muhtar Sabri Gündüz, meclis üyesi Nihal Organ ve mahalle sakinleriyle birlikte sokakları süpürdü. Vatandaşlar gerçekleştirilen paklık kampanyasında oluşturulan farkındalıktan mutlu olduklarını belirterek, sokakların kirletilmemesi tarafında bildiri verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı