Başkan Güldoğan’dan Bayram Mesajı

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, Ramazan Bayramı öncesinde bir mesaj yayınladı. Mesajında Ramazan Ayı boyunca Bornova’da, tüm kademeleriyle, gece-gündüz sahada olduklarını vurgulayan Güldoğan, tüm teşkilatına teşekkür etti, Bornovalıların Bayramlarını tebrik etti.

​Güldoğan: “Öncelikle Bornovamız ve Bornovalı hemşerilerimiz özelinde tüm ülkemizin ve İslam Âleminin Ramazan Bayramını içtenlikle kutluyorum. Mübarek Ramazan Ayını geride bıraktık; yüce Allah, tuttuğumuz oruçları, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin, bugün ise hep birlikte bayramı karşılıyoruz. Bayramlar dargınların barıştığı, uzaktakilerin sevdikleriyle kucaklaştığı, neşe ve huzur günleridir. Bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramı’nın tüm ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

​Bizler, öncesinde de olduğu gibi, Ramazan ayı boyunca da tüm kademelerimizle sahadaydık, hemşerilerimizle bir ve beraber olmaya gece-gündüz demeden gayret gösterdik. Tüm teşkilatımıza, tüm kademelerimize; Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Mahalle Başkanlarımıza, teşkilatımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda, gece ve gündüz durmaksızın Bornovamızın tüm mahallelerinde faaliyet gösterdiler.

​Kadın Kollarımız bir ay boyunca tüm mahallelerimizde ev ziyaretleri yaptılar, gönül sofraları kurdular, iftarlarını her akşam birden fazla evde konuk olarak birlikte yaptılar. Gençlik Kollarımız her akşam Bornovamızın merkezi noktalarında, iftara 5 kala programlarıyla iftar saati evlerine yetişememiş vatandaşlarımıza iftariyelik dağıtarak oruç açmalarına vesile oldular. Ana kademe üyelerimiz, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız tüm mahallelerimizde, mahalle başkanlarımız ile koordineli olarak ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtımlarını yaptılar.

​ Hem mahallelerimizde geniş katılımlı, hem de hemşerilerimizi ziyaret ederek evlerde, İl Yöneticilerimizin de katılım sağladığı iftar programları düzenledik. Milletvekillerimizin katıldığı sahur programları düzenledik. Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda, büyük bir gönül sofrası kurduk ve alanda gönüldaşlarımızla dolduk, taştık.

​Şehit ve Gazilerimizi ziyaret ettik, Polis Haftası’nda güvenlik güçlerimizi ziyaret ettik, Bornova’daki Sivil Toplum Kuruluşlarımızla süreli temas ettik, tüm iftar davetlerine icabet ettik, iftarda ve iftar sonrasında sık sık bir araya geldik; kısacası tüm vatandaşlarımızla mübarek Ramazan ayı boyunca hemhal olduk.

​İnşallah bu bayram, tüm ülkemiz vatandaşlarının dualarının kabulüne, tüm dünyanın barış ve huzura kavuşmasına vesile olsun. Ramazan Bayramınız şeker tadında kutlu ve mübarek olsun.” Dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı