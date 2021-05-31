Başkan Hacısalihoğlu, Pandemi Sürecinde Yaptıkları Çalışmaları Anlattı

Hacısalihoğlu, “Pandemi Sürecinde de Yaptığımız Çalışmalar İle CHP’nin Sesini Duyurmaya Çalıştık”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vilayet Lideri Ömer Hacısalihoğlu, “Pandemi sürecinde bilhassa toplumsal sorumluluk projeleri üzerinde çalıştık. Zira pandemi koşulları bize farklı alanda çalışma imkanı sağlamadı. bu nedenle çoğunlukla gereksinim sahibi vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılamak için alanda olduk” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Vilayet Lideri Ömer Hacısalihoğlu, pandemi sürecinin başlaması ile parti olarak Trabzon’da yaptıkları çalışmalarını anlattı.

“Biz mazbatamızı aldıktan iki hafta sonra kapanmalar başladı” diyen lider Hacısalihoğlu, “Tabi istediklerimizin tamamını yapamadık. Daha fazla alanda olmak istiyorduk. Konferanslar, söyleşilerle bir arada Trabzon’da CHP’nin sesini en üst mertebeden duyurmasını istiyorduk. Lakin olmadı. Bu kapanmalarla birlikte alan bize müsaade vermedi.

Daha çok toplumsal yardımlarla birlikte tespit ettiğimiz gereksinim sahibi vatandaşlarımızın muhtaçlıklarını karşıladık. O muhtaçlıkları karşılarken de biliyorsunuz bu küçük küçük toplumsal yardımlaşma ile birlikte bir formda örgüt çalışması da yapabiliyorsunuz. Tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza besin çekleri ile gereksinimlerini karşılamaya çalıştık” dedi.

Bu devirde bilhassa yüz yüze eğitim olmadığı için öğrenciler için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden lider Hacısalihoğlu şöyle konuştu:

“Bu periyotta yüz yüze eğitim olmadığı için öğrencilerin tablet ve internet erişim gereksinimi oldu. Bunları karşılamaya çalıştık. Tekrar tespit edilen gereksinimli vatandaşlarımızdan bilhassa çocuklarımızda birinci başta geçen yıl kırtasiye gereksinimlerini karşılamaya çalıştık. Yeniden çok güç durumda , tabi esnaf kapalı olunca esnafın yanında çalışan işçi arkadaşlarımız vardı. Onlarda da çocuklarının giyecek gereksinimlerini karşılamaya çalışarak bu toplumsal yardımlaşma projelerinin üzerinde durduk. Zira pandemi süreci bize öteki türlü alanda olma imkanı vermiyordu. Bu biçimde CHP ‘nin Trabzon’da sesini duyurmaya çalıştık. Vatandaşa dokunmasını sağladık. Hem de küçük küçük örgütlenme çalışmalarımızı, politikalarımızı, bilhassa bağış diye tabir ettiğimiz yerlerde sahiden geçim badiresini çeken meskenine ayda belirli bir meblanın altında para giren ailelerde partinin aile sigortası projesini anlatmaya çalıştı bayan kollarımız. Umarım ki 1 Haziran sonrası süreç bizim lehimize olur. Yani alanda çalışma fırsatı buluruz. Daha güzel şeyleri aklımızdakileri düşündüklerimizi yapma fırsatı bulacağız diye umuyorum. “

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı