Başkan Halıcı, Kılıçdaroğlu ziyaretini değerlendirdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt gezisi kapsamında Isparta’daydı. Kılıçdaroğlu burada vatandaşlar, gül bahçelerinde çalışan çiftçi, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelerek sorunları dinledi, karşılıklı fikir alış verişlerinde bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Isparta ziyareti ile ilgili değerlendirmede bulunan İl Başkanı Yalım Halıcı şunları söyledi:

“İDEALİMİZ TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN BAŞKENTİ OLMAK”

“Isparta’mızın gülü de, gölü de, elması da kısacası hiçbir değeri sahipsiz değildir demiştik. Sayın Genel Başkanımız sabahın çok erken saatlerinde, 05:45’ de Gönen’de gül bahçelerindeydi. Sabahın erken saatlerinde gül çiçeği toplayan emekçilerin ve gül üreticilerinin sorunlarını dinledi. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Tıbbi Aromatik Bitkilerin Başkenti olma idealimizi gerçekleştirmek için her türlü adımı atacağımızı da Güller Diyarından tüm Türkiye’ ye göstermiş oldu.”

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

“Bu programın gerçekleşmesinde büyük emeği olan Genel Başkan Yardımcılarımız ve Milletvekillerimize, Gönen Belediye Başkanımız Osman Kesmen’e, Gençlik ve Kadın Kollarımıza, İlçe Başkanlarımıza, İl ve İlçe Yöneticilerimize, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyelerimize, Parti üyelerimize, Barida Otel Yöneticileri ve çalışanlarına, Basın Mensubu dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”

MİLLET İTTİFAKI’NA TEŞEKKÜR

“Ayrıca çok erken saatlerde gerçekleşen bir program olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmayan Millet İttifakına mensup değerli Başkanlarımıza ve yöneticilerine, Burdur ve Antalya ’ dan gelen Partimizin İl ve İlçe Başkanlarına ve yöneticilerine, Stk ve Dernek yöneticilerine ve kıymetli hemşehrilerimize katılımlarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı