Başkan İbrahim Sandıkçı, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Yayımladığı mesajda İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin onurlu mücadelesinin iman ve istiklal ateşiyle milli bir şairin dizelerinde hayat bulmuş hali olduğunu beyan eden Başkan İbrahim Sandıkçı şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşımız, yüce Türk milletinin bağımsızlığına sahip çıkma yolundaki azmini ve inancını bütün dünyaya haykıran kahraman bir şahlanışın destanıdır. İstiklal Marşımız, Türk milletinin onurlu mücadelesinin, iman ve istiklal ateşiyle milli bir şairin dizelerinde hayat bulmuş halidir. Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye ettiği duası, işgal günlerinin ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakârlıklar yapıldığının en veciz ifadesidir.

İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Şanlı bayrağımızın göklerden, İstiklal Marşı’mızın yüreklerden eksik olmamasını diliyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı