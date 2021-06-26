Başkan Kamil Çelik, Babalar Gününü Kutladı

Türkiye Değişim Partisi Erzurum Vilayet Lideri Kamil Çelik, Babalar günü dolayısı ile kutlama iletisi yayınladı.

Lider Çelik, “Çocukluğumuzun birinci kahramanları, yetişkinliğimizin koca çınarları babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun” dedi.

Lider Çelik iletisinde, evlatları için her türlü fedakarlığı yapan, ailesinin birlik ve bütünlüğünü korumak gayesiyle çabalayan, varlığıyla ebediyen güç veren değerli babaların her adımında çocuklarının en büyük destekçisi olduğuna dikkat çekti.

Çelik, “Yaşımız kaç olursa olsun ebediyen akıl danıştığımız, bilgisi ve deneyimiyle yolumuzu aydınlatan, ömür rehberimiz babalarımızın müsaadeden yürümek ve emeklerinin karşılığını vermek evlat olarak hepimizin misyonudur. Bu vesileyle evlatları için her türlü fedakarlığa katlanan tüm babalarımızın ‘Babalar Günü’nü kutluyor, hürmetlerimi sunuyorum.”dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı